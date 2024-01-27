وفد من «الإمارات للمتقاعدين» يزور الأفق الجامعية

الشارقة (الاتحاد)

زار وفد من جمعية الإمارات للمتقاعدين، كلية الأفق الجامعية في الشارقة لبحث سبل التعاون المشترك بينهما، ضم الوفد الدكتور عبيد صالح المختن، رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد الملا، وزينب المرزوقي.

وكان في استقبالهم الدكتور محمد النعيرات رئيس كلية الأفق الجامعية، والدكتور ديباك كالارا، نائب رئيس كلية الأفق الجامعية، والدكتور أسامة ذوابة المسجل العام، والدكتور بلال شنيكات، والدكتور عامر القاسم. وتضمنت الزيارة بحث أفضل سبل التعاون بين الجمعية وكلية الأفق الجامعية لتقديم الخدمة الاجتماعية للمتقاعدين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر الاستفادة من خبرات أعضاء الجمعية في التدريب، وتقديم الاستشارات لمختلف الجهات. كما أكد المجتمعون أهمية هذه المبادرة واستمرار التعاون المتبادل في سبيل فائدة المجتمع المحلي بأطيافه كافة.