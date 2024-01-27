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شرطة أبوظبي تكرم «شركاء المبادرات»

المكرمون في صورة جماعية (من المصدر)
28 يناير 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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كرمت شرطة أبوظبي، الشركاء الاستراتيجيين من الجهات المجتمعية والتطوعية لمبادراتها الإنسانية المتميزة لعام 2023، وذلك في حفل تكريمي أقيم بمبنى أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية. وأكد العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، خلال التكريم، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز ثقة الجمهور بالصورة التي تحقق التعاون، وتنمي روح المشاركة المجتمعية، لافتاً إلى الاهتمام المستمر بتعزيز التعاون مع مختلف الجهات وأفراد المجتمع وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية والقيم الإيجابية، ووجه الشكر للمشاركين في إنجاح المبادرات الرمضانية.
وشمل التكريم 7 جهات مجتمعية وتطوعية هي جمعية الإمارات للتبرع بالدم (بالدماء نرويك يا وطن)، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الإحسان الخيرية، وفريق أبشر يا وطن التطوعي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والأنصاري للصرافة، وفريق مبادرة المير الرمضاني. حضر التكريم العقيد سهيل محمد الخييلي، نائب مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي، وممثلو الجهات المجتمعية والتطوعية، وعدد من المنتسبين.

شرطة أبوظبي
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