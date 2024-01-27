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103 آلاف زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية في أبوظبي

رقابة مستمرة على سلامة الغذاء في الإمارة (من المصدر)
28 يناير 2024 00:58

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 103 آلاف و106 زيارات تفتيشية خلال العام الماضي، لمجالات القطاع ذات الصلة كافة والذي يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام المنشآت كافة باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي «الهيئة».
وأكدت «الهيئة» أن الدور الرقابي الذي تنهض به هو أحد أهم آليات تحقيق السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أنه يتم  تنظيم الزيارات التفتيشية بشكل روتيني لرصد الممارسات الخاطئة في المنشآت الغذائية والمنشآت الزراعية وتصحيحها، من خلال الإجراءات المعتمدة أو زيارات متابعة للتحقق من التزام المنشأة بتصويب الممارسات الخاطئة، بالإضافة إلى زيارات أخرى تختص بمتابعة أمر إداري أو زيارات لمتابعة قرار بالإغلاق الإداري.
وأوضحت  أن سلامة الغذاء أولوية استراتيجية لخدمة وإسعاد المجتمع، من خلال ضمان تطبيق أفضل الممارسات في مراحل السلسلة الغذائية كافة، وتبني أنظمة رقابية فعّالة وبرامج توعية متكاملة في مجال الزراعة والغذاء، تستند إلى أفضل الممارسات الدولية ومبادئ تحليل المخاطر، بما يسهم في تعزيز رفاهية وسلامة المجتمع، من خلال حصوله على غذاء آمن.
وتعمل «الهيئة» على إشراك الأطراف كافة في تحمل هذه المسؤولية عن سلامة الأغذية، وضمان الحد من مخاطر الأمراض المنقولة عبر الغذاء، إلى جانب دورها الحيوي في التحقق من سلامة إرساليات الغذاء ومدخلات الإنتاج الغذائي والمدخلات الزراعية الواردة عبر المنافذ الحدودية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأفضل الممارسات الغذائية، كما تعمل «الهيئة» على تعزيز التعاون مع السلطات المعنية بسلامة الغذاء على مستوى العالم، وذلك في إطار التزامها بتطبيق أفضل المعايير الدولية للسلامة الغذائية وصحة، وتبني المعايير التي تطبيقها هذه المؤسسات للحفاظ على سلامة الغذاء، ومنع انتشار الأمراض المرتبطة بالأغذية، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الطوارئ المتعلقة بالغذاء.
وتحرص «الهيئة» على ضمان وصول الأغذية السليمة إلى المستهلكين كافة، من خلال تنفيذها لجملة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها في هذا الصدد، والتي تشمل زيارات ميدانية ورصد التجاوزات المرتكبة في بعض المنشآت، وتقديم النشرات التوعوية والإرشادية سواء للمستهلكين أو أصحاب المنشآت الغذائية والعاملين فيها، وذلك لتوجيههم نحو السبل الأمثل التي من شأنها تعزيز السلامة الغذائية. وحرصاً على إشراك فئات المجتمع كافة في تعزيز منظومة السلامة الغذائية، تدعو هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جمهور المستهلكين للتواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية، مثل عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حيث يقوم فريق إسعاد المتعاملين في الهيئة بالتعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراء اللازم، وحتى يقوم مفتشو «الهيئة» باتخاذ الإجراء اللازم، وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

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هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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