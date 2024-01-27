الأحد 28 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشركات الإستونية تستعرض تكنولوجيا الصحة الرقمية خلال معرض الصحة العربي

الشركات الإستونية تستعرض تكنولوجيا الصحة الرقمية خلال معرض الصحة العربي
28 يناير 2024 00:58

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد: «COP28» نجح في توفيق آراء المجتمع الدولي وإقرار «اتفاق الإمارات»
كورنيش أبوظبي.. وجهة ثقافية وترفيهية خلابة

تستعد إستونيا، الدولة الرائدة رقمياً، لاستعراض آخر ابتكاراتها وأبحاثها المتطورة في مجال الرعاية الصحية خلال مشاركتها في معرض الصحة العربي 2024، الذي ينطلق الاثنين المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تسلّط الضوء على خبراتها، مقدمة العديد من فرص التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في دول الخليج.
وتتيح إستونيا، في معرض الصحة العربي 2024، المجال أمام متخصصي الرعاية الصحية والشركات والباحثين في دول المنطقة لاستكشاف فرص التعاون المحتمل، واكتساب رؤى عميقة حول أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية، فضلاً عن إقامة شراكات من شأنها الإسهام في رسم خريطة مستقبل الرعاية الصحية في المنطقة.
وقالت إيجيه ديفون رئيسة المكتب التمثيلي لشركة «إنتربرايز إستونيا» في دول مجلس التعاون الخليجي، إن الابتكار والأبحاث في مجال الرعاية الصحية يمثل التزاماً راسخاً لدولة إستونيا، مبدية تطلعها لتقديم أفكار بلادها الرائدة وعرض فرص العمل المشترك في معرض الصحة العربي 2024 وبناء جسور التعاون مع منظومة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن أبرز الشركات الإستونية المشاركة في معرض الصحة العربي 2024، «سيلين للتكنولوجيا»، التي تركّز على تكاثر الخلايا الجذعية وتمايزها، وتحرص على التعاون مع الجامعات والشركات المهتمة بهندسة الأنسجة والعلاج الجيني والمنتجات الطبية المتقدمة للعلاج بالخلايا، بينما تمتلك «هيلمِس» ما يزيد على 30 عاماً من الخبرة في مجال الابتكار الرقمي، و«إنترفاك تكنولوجي أوي» الشركة الرائدة في تصنيع التقنيات العالية التي عملت على تصنيع نظام جمع الدم الفراغي، وتقدم حلول جمع الدم الصحية والآمنة المستخدمة في المؤسسات والمختبرات الطبية في أكثر من 20 دولة حول العالم.

إستونيا
دبي
الإمارات
الصحة الرقمية
معرض الصحة العربي
مؤتمر الصحة العربي
معرض ومؤتمر الصحة العربي
آخر الأخبار
فلسطيني يحمل كيس دقيق حصل عليه من شاحنة مساعدات قرب نقطة تفتيش إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
وزير العدل الفلسطيني لـ«الاتحاد»: قرارات «العدل الدولية» ملزمة ولا بد من وقف إطلاق النار
اليوم 01:02
جو بايدن يتحدث خلال مؤتمر في فندق ماريوت ماركيز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
احتدام المواجهة بين بايدن والجمهوريين حول الهجرة وأوكرانيا
اليوم 01:01
مجلس النواب اللبناني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النواب اللبناني» يقر موازنة تتجاهل إصلاحات حاسمة
اليوم 01:01
مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في جنوب غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
انتقادات فلسطينية لقرارات دول غربية بتعليق تمويل «الأونروا»
اليوم 01:01
الاضطرابات الاقتصادية زجت بـ40 مليون نسمة في براثن الفقر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجوع يهدد الأفغان في كل المقاطعات
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©