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منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي في شبه الجزيرة فبراير المقبل

منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي في شبه الجزيرة فبراير المقبل
28 يناير 2024 00:58

الشارقة (وام)

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تنظم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، خلال الفترة من 5 حتى 8 فبراير المقبل، النسخة الـ 23 لمنتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي في شبه الجزيرة العربية، والذي سيقام للسنة الثانية على التوالي في سفاري الشارقة بمدينة الذيد، بمشاركة أكثر من 100 خبير وباحث متخصص في المجال البيئي والتنوع الحيوي يمثلون العديد من دول العالم، ويسلطون الضوء من خلال جلساته الثرية على عدد من الموضوعات البيئية الراهنة.
وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: إن تنظيم هذا المنتدى السنوي يأتي تأكيداً على أهداف «الهيئة»، ورسالتها في المحافظة على البيئة واستدامة تنوعها الحيوي.

منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي
منتدى الشارقة لصون التنوع الحيوي
الإمارات
الشارقة
هيئة البيئة والمحميات الطبيعية
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