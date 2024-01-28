الثلاثاء 30 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

استشاري الشارقة يجيز مشروع الرد على خطاب الافتتاح

استشاري الشارقة يجيز مشروع الرد على خطاب الافتتاح
28 يناير 2024 13:37

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المشروع المقدم من قبل اللجنة المُشكَّلة للرد على خطاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الجلسة الافتتاحية الأولى للمجلس.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الثالثة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر التي عقدها أمس الأول بمقره، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وعقب مناقشة الأعضاء، صادق المجلس على مشروع الرد على خطاب الافتتاح، تمهيداً لرفعه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، متناولاً الإشادة بما يوليه سموه من اهتمام كبير بالمواطنين والمقيمين، وتأكيد الأعضاء على أن يكونوا عوناً لسموه وللجهود المخلصة ومواصلة العمل الدؤوب لتحقيق رؤيته الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

أخبار ذات صلة
مهرجان «الشارقة للشعر النبطي» ينطلق الاثنين المقبل
حاكم الشارقة يلتقي وفد جامعة إكستر البريطانية

وأكد الخطاب أن نهج صاحب السمو حاكم الشارقة فيما وجه به سيمثل درب الأعضاء من أجل تعزيز وتطوير إمارة الشارقة في ظل تمتع المجلس بالصلاحيات التي تمكنه من مباشرة أعماله التشريعية والرقابية، والتأكيد على مناقشة كافة الموضوعات التي تهم المواطنين مع الدوائر الحكومية، والإسهام في التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات لينعم الجميع بفيض من الراحة والاستقرار.

كما أشاد الخطاب برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة وفهمه العميق لتفاوت احتياجات شرائح المجتمع واتخاذ إجراءات محددة لكل فئة، ما يبرز الرؤية الاجتماعية الشاملة في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويظهر ذلك بتوفير المساعدة للمواطنين من ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ضمن البرامج المستقبلية لضمان توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، مؤكداً على أهمية بناء مجتمع متماسك ومؤسسات بحثية وتطبيقية، وضرورة ربط هذه المؤسسات المعرفية بالمجتمع من خلالِ البحوث والدراسات التي من شأنها أن تساهم في النماء والتمكين.

 

المصدر: وام
المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
الشارقة
آخر الأخبار
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
اليوم 15:00
3 ميداليات لـ «قوى أبوظبي» في كأس الاتحاد
الرياضة
3 ميداليات لـ «قوى أبوظبي» في كأس الاتحاد
اليوم 15:00
5 مشاريع عقارية وقفية جديدة في دبي بقيمة 33 مليون درهم خلال 2023
علوم الدار
5 مشاريع عقارية وقفية جديدة في دبي بقيمة 33 مليون درهم خلال 2023
اليوم 14:55
مهرجان «الشارقة للشعر النبطي» ينطلق الاثنين المقبل
التعليم والمعرفة
مهرجان «الشارقة للشعر النبطي» ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 14:38
قرعة دور الـ 16 للكأس 5 فبراير
الرياضة
قرعة دور الـ 16 للكأس 5 فبراير
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©