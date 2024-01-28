"الإمارات للتعليم المدرسي" تختتم مشاركتها في "Bett" لندن

اختتمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مشاركتها في فعاليات وورش عمل معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم "Bett" الذي يعتبر أحد أكبر المعارض العالمية في مجال تكنولوجيا التعليم في العاصمة البريطانية لندن والذي أقيمت فعالياته خلال الفترة من 24 يناير إلى 26 يناير 2024.

وشارك وفد المؤسسة في عدد من الورش التي تناولت مواضيع متنوعة منها تدريب الأمن السيبراني لأعضاء هيئة التدريس وورش تطوير مهارات الكوادر التدريسية والطلبة في استخدام الذكاء الاصطناعي وغيرها من الورش التدريبية المتقدمة في مجال تكنولوجيا التعليم المتقدمة.

وعقد وفد المؤسسة المشارك عدداً من الاجتماعات مع جهات وشركات تعليمية عالمية رائدة مثل مايكروسوفت وأبل، كما زار الوفد عدداً من المدارس الحكومية في لندن بهدف التعرف على أفضل الممارسات المطبقة في مجال التعليم وللاستفادة من تجاربهم الناجحة.

وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حرصها على المشاركة في مختلف المؤتمرات والمعارض العالمية التي تبحث في مستقبل التعليم وكيفية الاستفادة المثلى منها لخدمة أهداف التعليم في دولة الإمارات إلى جانب الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في مجال التعليم ومواءمتها مع متطلبات التطوير الخاصة بقطاع التعليم الحكومي.