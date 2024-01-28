الثلاثاء 30 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الإمارات للتعليم المدرسي" تختتم مشاركتها في "Bett" لندن

"الإمارات للتعليم المدرسي" تختتم مشاركتها في "Bett" لندن
28 يناير 2024 14:05

اختتمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مشاركتها في فعاليات وورش عمل معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم "Bett" الذي يعتبر أحد أكبر المعارض العالمية في مجال تكنولوجيا التعليم في العاصمة البريطانية لندن والذي أقيمت فعالياته خلال الفترة من 24 يناير إلى 26 يناير 2024.

وشارك وفد المؤسسة في عدد من الورش التي تناولت مواضيع متنوعة منها تدريب الأمن السيبراني لأعضاء هيئة التدريس وورش تطوير مهارات الكوادر التدريسية والطلبة في استخدام الذكاء الاصطناعي وغيرها من الورش التدريبية المتقدمة في مجال تكنولوجيا التعليم المتقدمة.

أخبار ذات صلة
المدارس الحكومية تبدأ تطبيق «الاختبارات التكوينية» للفصل الثاني
«الفجيرة الاجتماعية» تطلق مبادرة لدعم حوار الطلبة وأولياء الأمور

وعقد وفد المؤسسة المشارك عدداً من الاجتماعات مع جهات وشركات تعليمية عالمية رائدة مثل مايكروسوفت وأبل، كما زار الوفد عدداً من المدارس الحكومية في لندن بهدف التعرف على أفضل الممارسات المطبقة في مجال التعليم وللاستفادة من تجاربهم الناجحة.

وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حرصها على المشاركة في مختلف المؤتمرات والمعارض العالمية التي تبحث في مستقبل التعليم وكيفية الاستفادة المثلى منها لخدمة أهداف التعليم في دولة الإمارات إلى جانب الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في مجال التعليم ومواءمتها مع متطلبات التطوير الخاصة بقطاع التعليم الحكومي.

المصدر: وام
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
تكنولوجيا المعلومات
آخر الأخبار
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
اليوم 15:00
3 ميداليات لـ «قوى أبوظبي» في كأس الاتحاد
الرياضة
3 ميداليات لـ «قوى أبوظبي» في كأس الاتحاد
اليوم 15:00
5 مشاريع عقارية وقفية جديدة في دبي بقيمة 33 مليون درهم خلال 2023
علوم الدار
5 مشاريع عقارية وقفية جديدة في دبي بقيمة 33 مليون درهم خلال 2023
اليوم 14:55
مهرجان «الشارقة للشعر النبطي» ينطلق الاثنين المقبل
التعليم والمعرفة
مهرجان «الشارقة للشعر النبطي» ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 14:38
قرعة دور الـ 16 للكأس 5 فبراير
الرياضة
قرعة دور الـ 16 للكأس 5 فبراير
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©