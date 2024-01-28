تعاون بين «الشارقة الإسلامي» و«نقودي» لتعزيز خدمات الدفع المالية

وقع مصرف الشارقة الإسلامي اتفاقية مع شركة «نقودي» المملوكة لمجموعة «إماراتك»، بهدف تعزيز الخدمات المالية ومزايا الدفع الرقمي والإلكتروني المقدمة لقطاع الأعمال من عملاء المصرف من الشركات والأفراد.

وقع الاتفاقية بالمقر الرئيسي للمصرف، كل من حكم أبو زعرور، رئيس العمليات التنفيذي بمصرف الشارقة الإسلامي، وزاهي قلاب الكلّاب، مدير عام شركة «نقودي»، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

وقال حكم أبو زعرور: «يسعدنا انضمام نقودي إلى مجموعة شركائنا من مزودي الحلول المالية الرقمية، بما يتماشى مع التزامنا بتنفيذ مبادرات نوعية تدعم عملية التوسع في توفير خدمات مصرفية رائدة وتنافسية، وتساهم في تقديم الدعم المتواصل لعملائنا لتسهيل وصولهم إلى حلول رقمية مبتكرة وتبسط عملياتهم التجارية اليومية».

من جانبه قال زاهي الكلّاب: «نحن ملتزمون في نقودي بصقل تجارب الدفع الرقمي، وشراكتنا مع مصرف الشارقة الإسلامي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الخدمات المالية للأعمال والأفراد، كما أننا نؤمن بأهمية توسيع نطاق حلول الخدمات المصرفية الرقمية، بهدف تمكين العملاء ومنحهم القدرة على الاستفادة من حلول الدفع بطريقة بسيطة وسهلة».