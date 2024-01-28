الثلاثاء 30 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تعزز جهودها لتوعية أصحاب الهمم خلال كرنفال العين

شرطة أبوظبي تعزز جهودها لتوعية أصحاب الهمم خلال كرنفال العين
28 يناير 2024 15:17

عززت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، التوعية الأمنية للتعريف بإرشادات السلامة الوقائية من الحرائق، ضمن فعاليات كرنفال العين الأول لأصحاب الهمم الذي نظمه مركز (همة) لتنمية القدرات العقلية في سوق القطارة الشعبي بمدينة العين.

تأتي مشاركة شرطة أبوظبي في إطار الاهتمام المستمر بإسعاد المجتمع ودعم مثل هذه المبادرات المجتمعية والإنسانية، وضمن التعاون مع المؤسسات المجتمعية الساعية إلى تمكين الطلاب سفراء الأمل ودمج أصحاب الهمم بمؤسسات المجتمع.

تضمن الملتقى ورش عمل تثقيفية وترفيهية تدعم مكانة أصحاب الهمم في المجتمع، وتفاعل الجمهور مع معزوفات فرقة موسيقى شرطة أبوظبي التابعة لإدارة المراسم والعلاقات العامة، وعرض دورية الفرسان التابعة لإدارة الدوريات الخاصة «الخيالة».

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تحصد المراكز الأولى ببطولة الداخلية للفنون القتالية
5 ميداليات حصاد الإمارات في «بارالمبية غرب آسيا»

وشاركت إدارة مرور العين بمديرية المرور والدوريات الأمنية بتوعية الأطفال بالسلوكيات المرورية الإيجابية وقواعد السير وأهداف «دورية الطفل» وتثقيفهم بشأن إجراءات السلامة المرورية وأهمية ربط حزام الأمان في المركبات، وتفاعل الجمهور مع عرض إدارة التفتيش الأمني (k9) الذي أبرز مهارات تدريب الكلاب البوليسية في أداء المهام المختلفة.

من جانبها، نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني فعالية تثقيفية حول تدابير السلامة الوقائية من الحرائق، تضمنت شرحاً عن أساسيات الإسعافات الأولية وطرق الوقاية من الإصابات، وإطلاع الأطفال على أهداف دورية الإطفائي الصغير والمسعف الصغير.

المصدر: وام
أصحاب الهمم
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
اليوم 15:00
3 ميداليات لـ «قوى أبوظبي» في كأس الاتحاد
الرياضة
3 ميداليات لـ «قوى أبوظبي» في كأس الاتحاد
اليوم 15:00
5 مشاريع عقارية وقفية جديدة في دبي بقيمة 33 مليون درهم خلال 2023
علوم الدار
5 مشاريع عقارية وقفية جديدة في دبي بقيمة 33 مليون درهم خلال 2023
اليوم 14:55
مهرجان «الشارقة للشعر النبطي» ينطلق الاثنين المقبل
التعليم والمعرفة
مهرجان «الشارقة للشعر النبطي» ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 14:38
قرعة دور الـ 16 للكأس 5 فبراير
الرياضة
قرعة دور الـ 16 للكأس 5 فبراير
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©