ممشى «المغيرة».. مقصد عشاق الطبيعة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أجواء من المتعة والهدوء يوفرها ساحل وممشى المغيرة لعشاق الطبيعة والباحثين عن الهدوء والجمال والاستجمام في هذه الأجواء الشتوية الرائعة، للاستمتاع بتجربة بيئية متميزة يتم تقديمها للزوار من مختلف الجنسيات والأعمار كافة، من عشاق الطبيعة، والباحثين عن تجربة فريدة لاكتشاف العجائب البيئية، وكذلك الباحثين عن الإثارة ممن يتوقون إلى لحظات مذهلة مع أحبائهم وأصدقائهم.

وتم تشييد ممشى المغيرة الخشبي ليكون جسراً يصل بين كل من باب النجوم – منتجع المغيرة ومرفأ المغيرة، ويبلغ طوله 2 كيلومتر، وعرضه 3 أمتار على مساحة إجمالية تبلغ نحو 690 متراً مربعاً، ويمتد بين أشجار القرم والبحر، المشروع المتكامل، موطن للمناظر الطبيعية والإطلالات الخلابة، مثل أشجار القرم الطبيعية التي يمكن للزوار الوصول إليها من رصيف المراكب الصغيرة، أو من خلال المحطات التعليمية في الممشى.

ويتميز الممشى بأبراج عالية تسمح للزوار بمشاهدة الأشجار والطيور، والتعرف على الطبيعة البيئية، من خلال محطات تعليمية عن الكائنات الحية المختلفة، مثل طائر مالك الحزين الأسود وأبقار البحر، والاستمتاع بالمشاهد الخلابة لمنطقة أشجار القرم والبحر المفتوح.

وبجانب ممشى المغيرة يوجد أيضاً «ساحل المغيرة» الذي تبلغ مساحته نحو 12 هكتاراً، ويضم مجموعة من منافذ البيع بالتجزئة ومراكز للترفيه والتسلية، و15 مطعماً ومقهى، وثلاثة مبان تجارية، ومركزاً متعدد الاستخدامات وساحة للفعاليات، فضلاً عن حديقة مائية وحلبة تزلج ومنطقة ألعاب رياضية مفتوحة، وملاعب خارجية لكرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة، ومسار للدراجات، ومركز لألعاب «الليزر تاغ»، و«بينت بول».

ويؤكد يوسف سلطان (من سكان مدينة المرفأ)، أن ممشى المغيرة يمثل تجربة فريدة من نوعها، تساهم في تقريب الزوار من طبيعة المرفأ البيئية، وخاصة أشجار القرم التي تنتشر في منطقة المشروع، ما يضفي مزيداً من المتعة والبهجة، والاستمتاع بالبيئة الطبيعية.

وأضاف: إن أغلب الزوار والسكان يحرصون على زيارة الممشى وساحل المغيرة، والاستمتاع بما يقدمه من خدمات ترفيهية ومناظر طبيعية خلابة، كما يقصدها أيضاً عشاق التصوير لالتقاط صور متميزة في أجواء رائعة.

وترى هيام محمد (زائرة)، أن منطقة الظفرة تتميز بطبيعة خلابة، خاصة خلال أشهر الشتاء، وأنها المرة الأولى التي تزور فيها ممشى المغيرة، ولم تكن تتوقع أنه بهذا الجمال والروعة، وأنها تقوم برصد الأماكن الجميلة في الدولة ونقلها للمتابعين لها على صفحات السوشيل ميديا، وأنها سعيدة بهذه التجربة في منطقة الظفرة.