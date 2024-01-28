توزيع «كسوة الشتاء» على العمال في بر دبي

دبي (الاتحاد)

نظم فريق «شكراً لعطائك» التطوعي مبادرة كسوة الشتاء بعنوان: «زملوهم»، تضمنت توفير الملابس الشتوية والبطانيات لحوالي 150 عاملاً وعاملة في مواقع عملهم بمنطقة بر دبي، برعاية وحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، بالتعاون مع مبادرة الروح الإيجابية والإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، وفريق غاية التطوعي وفريق الهلال الطلابي من مدارس حماية للتربية والتعليم، ومؤسسة «إس لتنظيم وإدارة الفعاليات»، وذلك ضمن المبادرة السنوية التي تقام تحت شعار«الخير في عيال زايد».

وقال سيف الرحمن أمير، رئيس فريق «شكراً لعطائك التطوعي»: إن هذه المبادرة التي شملت عدداً كبيراً من العمال والعاملات الموظفين في جهات عدة، تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي، والتضامن مع هذه الفئة، مشيراً إلى أن هذا النشاط الإنساني هو من فكرة المتطوع سهيل سيد الرحمن، بالتعاون مع شرطة دبي، ممثلة في مبادرة الروح الإيجابية والإدارة العامة لحقوق الإنسان وجهود المتطوعين كافة الذين لهم الدور الكبير في الارتقاء بخدمة المجتمع وغرس الصفات الإنسانية، وترسيخ المبادرات والبرامج التطوعية في ربوع الوطن. وفي الختام، كرم الشيخ سالم بن ركاض الجهات المساهمة في الدعم والتنظيم.