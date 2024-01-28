«سوق المزارعين» في دبي.. منصة زراعية استثمارية

آمنة الكتبي (دبي)

يعد سوق المزارعين في دبي منصة زراعية واجتماعية واستثمارية، تجمع أكثر من 30 مزارعاً إماراتياً في مكان واحد لعرض وتسويق منتجاتهم الزراعية والعضوية المنتجة في مزارعهم مباشرة إلى المستهلكين، حيث انطلق السوق في التاسع من ديسمبر الماضي، ويستمر حتى الرابع والعشرين من فبراير 2024 في حديقة الصفا في دبي.

وتوفر بلدية دبي العديد من التسهيلات والإجراءات للمشاركين في سوق المزارعين، أبرزها توفير أكشاك كاملة لعرض منتجاتهم بطريقة مميزة، إضافة إلى تعزيز الدعم لمشاريعهم، وفتح قنوات تسويق أوسع لمنتجاتهم في الأسواق المحلية، كما تتيح إقامة العديد من ورش التوعية في المجال الزراعي التي تضمن حصول المزارعين على المعرفة المتكاملة بأهم الممارسات الزراعية الحديثة، بما يسهم في رفع مستويات الإنتاج، وتحسين دخلهم، وضمان استدامة مشاريعهم.

ويهدف السوق إلى جمع المزارعين المواطنين في مكانٍ واحدٍ لبيع المنتجات الزراعية والعضوية المحلية مباشرة إلى المستهلكين، وتعزيز الثقة بالزراعة المحلية، وإبراز التطور الذي يحرزه قطاع الزراعة المحلي، وتأتي مبادرة سوق المزارعين في إطار جهود بلدية دبي الرامية إلى زيادة الفرص التجارية للعاملين في القطاع، وتعزيز ثقة الجمهور بالزراعة المحلية، إضافةً إلى زيادة الوعي بالتنوع الزراعي المحلي، وجمع المزارعين في مكانٍ واحدٍ لبيع المنتجات الزراعية والعضوية والمحلية، مثل الفواكه والخضار ومنتجات الألبان والمنتجات العضوية والعسل والتمور والأعشاب.

وتعد حديقة الصفا التي تستضيف السوق من الحدائق الأولى التي تم افتتاحها في إمارة دبي، وهي وجهة استثنائية في وسط المدينة، حيث يمكن للزوار ممارسة أنشطتهم المفضلة من رحلات شواء وألعاب رياضية مختلفة، ومشاهدة معلم مهم يُعد أيضاً من الوجهات المتميزة وهو قناة دبي المائية التي توفر بدورها فرصة ممارسة رياضة الجري أو المشي أو ركوب الدراجات الهوائية على طول طريق القناة أو القيام بجولة على متن القارب في مياهها.

وتتميز حديقة الصفا بموقعها وسط دبي، وتعتبر من الحدائق ذات الشهرة عن غيرها من حدائق دبي، ويرجع ذلك لمساحتها التي تقدر بـ 267 ألفاً و243 متراً مربعاً، وإمكانية الدخول إليها من 4 مداخل مختلفة، يطل أحدها على شارع الشيخ زايد، والثاني يطل على شارع الوصل، والثالث يطل على شارع 55، والمدخل الأخير المطل على شارع الحديقة.