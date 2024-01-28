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26 مليون درهم مساعدات إنسانية لنزلاء «إصلاحية دبي» وأسرهم

26 مليون درهم مساعدات إنسانية لنزلاء «إصلاحية دبي» وأسرهم
29 يناير 2024 01:13

دبي (الاتحاد)

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أكد العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أن قسم الرعاية الإنسانية يواصل دعم مختلف الحالات الإنسانية للنزلاء والنزيلات وأسرهم، ونجح خلال الثلاثة الأعوام الماضية في تقديم مساعدات مالية مقطوعة وعينية، بلغت 26 مليوناً و663 ألفاً و703 دراهم.
وأوضح العميد جلفار، أن هذه المساعي الرامية إلى ضمان تمتع النزيل بكافة حقوقه والارتقاء بجودة حياته، تأتي مواكبة للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، بما يتواءم مع منظومة التشريعات والسياسات التي تعتمدها الدولة، وبما يدعم الجهود نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان على اختلاف انتماءاته العرقية والثقافية.
وأضاف: «نؤمن بأن النزيل بحاجة إلى منظومة متكاملة من الرعاية التدريبية والتعليمية والصحية بشقيها الجسدي والذهني، إلى جانب الحق في ممارسة شعائره الدينية، وصولاً إلى تحقيق الهدف الجوهري من العقاب، وهو التقويم والتأهيل، هذا بالإضافة إلى مبادرات وفعاليات وبرامج تعزز المنظومة، وتأخذ بيد النزيل أو النزيلة إلى جادة الصواب»
بدوره، أوضح النقيب حبيب الزرعوني رئيس قسم الرعاية الإنسانية، أن التبرعات التي تجاوزت 26 مليون درهم، صُرفت لصالح النزلاء والنزيلات في أوجه عدة على مدار العام، وأن المؤسسات والجهات الخيرية شركاء أساسيون في مد يد العون للنزلاء والنزيلات وأسرهم، لا سيما المتعسرون منهم مادياً، والتخفيف من معاناتهم، ونخص بالذكر فاعلي الخير الذين يسارعون بالتبرع وفك الكرب، بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يحض عليه ديننا الإسلامي الحنيف.
وأضاف: جاء إجمالي المساعدات البالغة 26 مليوناً و663 ألفاً و703 دراهم، صُرفوا للنزلاء والنزيلات وأسرهم على مدار 3 سنوات، بواقع 7 ملايين و900 ألف و474 درهماً لمساعدات السفر وتذاكر السفر ومستلزماته، و808 آلاف و100 درهم في المبادرات المجتمعية، ومليونٍ و86 ألفاً و200 درهم في برامج دعم، و61 ألفاً و885 درهماً، في المساعدات الطبية، و503 آلاف و300 درهم في مساعدات الأسر والمتأخرات، و313 ألفاً و657 درهماً رسوم دراسية ومستلزمات مدرسية، ومليونين و59 ألف درهم دية شرعية، و13 مليوناً و779 ألفاً و490 درهماً مالية للإفراج، و151 ألفاً و597 درهماً مستلزمات شخصية للنزلاء لأسرهم.

إصلاحية دبي
دبي
الإمارات
شرطة دبي
محمد عبد الكريم جلفار
المساعدات الإنسانية
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