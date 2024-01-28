طلبة «نيويورك أبوظبي» يزورون مهرجان الظفرة

الظفرة (الاتحاد)

زار طلبة من جامعة نيويورك أبوظبي وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، مهرجان الظفرة بدورته السابعة عشرة، الذي تعقد فعالياته ومسابقاته في مدينة زايد بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

وتجول الطلبة في منصة مزاينة الإبل وشبوك الإبل المشاركة في أشواط المزاينة، وتعرفوا من كثب على السلالات الأصيلة من المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، واستمعوا لشرح من لجنة التحكيم حول أبرز المعايير الجمالية التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الإبل الفائزة في أشواط المزاينة، وحضروا جانباً من إعلان النتائج وتتويج الفائزين.

كما زار الطلبة سوق الظفرة التراثي الذي يضع الزائر في صورة حية تدمج بين الماضي والحاضر، واطلعوا على ما تقدمه المحال الموجودة فيه من منتجات تراثية وتقليدية متنوعة، إلى جانب تفاعلهم مع فعاليات السوق وعروض فرقة أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح.

وشملت جولة الطلبة الأسواق الخارجية في شارع المليون التي تقدم منتجات وزينة الإبل، وأدوات البر والتخييم وعشرات المطاعم والمقاهي والبقالات المتنقلة وخدمات غسيل وكي الملابس وخدمات السيارات، إلى جانب منطقة مقطورات التخييم المتنقلة التي تضم هواة للرحلات والتخييم من مختلف مناطق الدولة.

وشاهد طلبة جامعة نيويورك أبوظبي وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية جانباً من المسابقات التراثية في منطقة المسابقات المصاحبة، منها مسابقة انسف القعود ومزاينة الصقور التي تُقام بالتعاون مع محمية المرزوم للصيد، وسباق السلوقي العربي في ميدان سباق الهجن بمدينة زايد.