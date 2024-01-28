الإبل الإماراتية تواصل التفوق بشوط الإيذاع في مزاينة الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

واصلت الإبل الإماراتية تفوقها في مزاينة الإبل، ضمن منافسات مهرجان الظفرة التراثي في دورته الـ 17، وسط مزاحمة ومنافسة قوية من الإبل الخليجية التي نجحت في حصد المراكز الأولى في عددٍ من أشواط الإيذاع.

وأسفرت نتائج شوط الإيذاع عن حصد الإبل الإماراتية 75% من الجوائز الفائزة بالمراكز الأولى، حيث نجحت في تحقيق المركز الأول في 8 أشواط، وهي شوط إيذاع أصحاب السمو الشيوخ محليات، والشوط الرئيسي إيذاع تلاد لأبناء القبائل 1 رمز محليات، وشوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل 3 مجاهيم، وشوط أبناء القبائل 3 محليات، وشوط الشرايا شركاء مجاهيم، وشوط أبناء القبائل 2 مجاهيم، وشوط أبناء القبائل 1 رمز مجاهيم، وشوط أبناء القبائل 2 محليات، فيما حققت الإبل القطرية المركز الأول في الشوط التاسع في شوط إيذاع الشرايا الشركاء محليات

وشهدت منافسات شوط الإيذاع قوةً وندية من الإبل الخليجية، سواء من السعودية وقطر والكويت وعُمان واليمن، فيما حصدت الإبل الإماراتية 64 مركزاً متقدماً من أصل 85 مركزاً، فيما تمكنت الإبل السعودية والعُمانية والقطرية والكويتية من حصد الكثير من المراكز المتقدمة.

وأوضح محمد عبدالله بن عاضد المهيري، مدير مزاينة الظفرة للإبل، أن تزايد المنافسة الخليجية على المراكز الأولى الفائزة في المسابقة يعكس الاستعدادات الجيدة التي يحرص عليها ملاك الإبل، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وحرص الملاك على تحقيق المراكز الأولى والوصول بالإبل إلى منصة التتويج.

ويحرص المهرجان على توحيد المعايير والشروط والأحكام، وتكثيف الجهود لتحقيق النجاح في المزاينات، وزيادة عدد ملاك الإبل المشاركين في المزاينات، والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وزيادة الإقبال على البيع والشراء، والإسهام في تطوير السياحة الداخلية والخليجية، وتحفيز النشاط الاقتصادي.

كما يسعى لتعزيز مكانة أبوظبي وجهة أولى لمزاينات الإبل ومنصة إقليمية وعالمية للتراث، وتسليط الضوء على الموروث الإماراتي والعربي في مزاينات الإبل وإحيائه، وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، فضلاً عن تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل.

وأكد المهيري أن اللجنة المنظمة حريصة على توفير التسهيلات كافة وتسخير جميع الإمكانات من أجل أن يظل المهرجان علامة فارقة لدى أشهر ملاك الإبل في منطقة الخليج العربي، خاصة في ظل النجاحات المتتالية التي يحققها المهرجان منذ انطلاق دورته الأولى وحتى الآن.

وفرضت الندية والإثارة نفسها على منافسات مسابقة مزاينة الصقور التي أُقيمت ضمن فعاليات مهرجان الظفرة في دورته الـ 17، وسط مشاركات كبيرة وحضور جماهيري من عشاق الصقور، سواء من داخل الدولة أوخارجها.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين في تلك المسابقة ضمن 3 أشواط مخصصة لفئات «بيور شاهين، بيور جير، وبيور قرموشة»، حيث يحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في كل شوط على جوائز نقدية قيمة.

وتهدف المسابقة التي أُقيمت بالتعاون مع محمية المرزوم للصيد في ميدان المسابقات التراثية بمدينة زايد إلى دعم الصقارين وتشجيعهم على اقتناء السلالات الأصيلة من الصقور، وإيجاد سوق لهذه الأنواع، وتحفيز الصقارين على إكثارها والمحافظة عليها، إلى جانب نقل هذا الموروث الذي تعلمناه من الآباء والأجداد إلى الأبناء والأحفاد.

كما سجلت مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة بدورته السابعة عشرة، منافسات قوية في أشواط الشرايا التلاد لسن الإيذاع للمجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل والوضح، حيث تقدمت الإبل في شوط بينونة المفتوح «رمز» لفئة المجاهيم المطية «وحيدة»، فيما ذهب رمز فئة المحليات إلى المطية «معيظمه».

وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين في 6 أشواط في منصة الإبل بمدينة زايد في منطقة الظفرة، بحضور محمد عبدالله المهيري، مدير مزاينة الإبل بالمهرجان، وعدد من المسؤولين وكبار ملاك الإبل من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت النتائج في شوط ايذاع بينونة المفتوح «رمز» - مجاهيم تقدم «وحيدة» لمالكها ساري بلوش براك المزروعي من دولة الإمارات، فيما ذهب المركز الأول في شوط إيذاع بينونة المفتوح «رمز» - محليات إلى «معيظمه» لمالكها من عبدالله أحمد خليفه طوار الكواري من دولة قطر، وفي شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل - مجاهيم نالت المركز الأول «القعودة» لمالكها محمد صالح مجرن العامري من دولة الإمارات، وتصدرت المركز الأول في شوط: إيذاع شرايا لأبناء القبائل - محليات «مياسة» لمالكها عمر عوض عبدالله قاسم العامري من دولة الإمارات.

وشهدت منافسات الأشواط الثلاثة قوة وندية قبل أن تعلن لجنة التحكيم الفائزين بالمراكز الثلاثة في كل شوط، وشهدت نتائج فئة بيور قرموشة فرخ مفاجأة بفوز صقور زايد سلطان فلاح القحطاني بالمراكز الثلاثة الأولى الفائزة في المسابقة، بعد أن حصدت «غلا» و«مزيونة» و«في» المراكز الثلاثة الأولى بالترتيب.

وفي فئة جير شاهين فرخ، حقق «الوثبة» لخلفان بطي سالم القبيسي المركز الأول، فيما جاء «ربدان» في المركز الثاني لخميس الفندي المزروعي، وفي المركز الثالث «ديجور» لمبارك خالد ناصر مذكر الهاجري.

ويحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة 75 ألف درهم، بالإضافة إلى درع، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 50 ألف درهم، والمركز الثالث على 25 ألف درهم.