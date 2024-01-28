«الشؤون الإسلامية» تبحث تعزيز التعاون مع كلية «ليوا»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، حرص الهيئة على تكثيف التعاون مع مختلف المؤسسات والقطاعات في المجتمع وخاصة المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وذلك بالنظر إلى دورها ورسالتها الحيوية في المجتمع في نشر الوسطية والاعتدال وترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال زيارته إلى كلية ليوا في أبوظبي، حيث استقبله الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس أمناء كلية ليوا بحضور البروفيسور محمد محجوب ضياف رئيس كلية ليوا، والبروفيسور هاني القاضي نائب رئيس الكلية للشؤون الأكاديمية، ومشعل الشامسي مدير قسم العلاقات المجتمعية بالكلية.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور علي بن حرمل برئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مشيداً بالجهود الرائدة التي تبذلها الهيئة على كل المستويات في نشر قيم وسماحة ديننا الحنيف ونبذ خطاب الكراهية، والتأكيد على احترام الآخر وإعلاء الكرامة الإنسانية.

وأعرب الدكتور بن حرمل عن اعتزاز الكلية بهذه الزيارة التي تفتح آفاقاً لتعاونٍ مشترك بين الجانبين بما يدعم رسالة وأهداف المؤسستين خاصةً في تدريب الطلبة والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات والأنشطة ذات العلاقة، وكذلك دعم الطلبة ومساندتهم لاستكمال دراستهم الجامعية.

وفي ختام اللقاء، قدم الدكتور علي سعيد بن حرمل درع كلية ليوا للدكتور عمر حبتور الدرعي.