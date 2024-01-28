هطول «أمطار الخير» على الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار، أمس، تراوحت ما بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، على مناطق متفرقة من الدولة، ونشاط لرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً وتصل سرعتها 45 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، وفي بحر عُمان ويصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام في العمق، ويتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار اليوم.

وساد أمس طقس رطب صباحاً، غائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع فرصة سقوط الأمطار نهاراً - مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة، خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج واضطرب بعد الظهر في بحر عُمان.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار على وادي البيح، وشمل برأس الخيمة، وعلى شارع الإمارات، وعلى مطار الشارقة الدولي، وعلى كورنيش الشارقة بالشارقة، وند شما وجبل على وديرة دبي، وجميرا والخوانيج بدبي، والسلمة بأم القيوين، وعلى طريق الشيخ خليفة بالفجيرة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم رطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الغربية ليلاً. وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.