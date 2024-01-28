«صحة» تختتم مؤتمر أبوظبي للصحة النفسية المتكاملة

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إحدى منشآت مجموعة بيور هيلث - أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مؤتمر أبوظبي الرابع للصحة النفسية المتكاملة.

حضر افتتاح المؤتمر الشيخ ذياب بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، ومقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار. وجمع المؤتمر خبراء ومتخصصين لبحث آخر التطورات وأحدث الممارسات في مجال الصحة النفسية، والعمل على إجراء إصلاحات وتعديلات في البنية التحتية للصحة النفسية في المنطقة.

ويُعتبر المؤتمر الذي عقد يومي 27 و28 يناير، أكبر مؤتمر للصحة النفسية المتكاملة في المنطقة، حيث يوفر منصة لمناقشة الأفكار الجديدة وأحدث الابتكارات التي تهدف إلى تحسين نوعية حياة الأفراد، والأصدقاء والعائلات والزملاء الذين يعانون أعراضاً صحية نفسية.

وتفخر «صحة» باستضافة هذا الحدث الرائد للعام الرابع انطلاقاً من جهودها في دعم الرعاية الصحية الشاملة وتعزيزها، حيث تسعى إلى تفعيل دورها الريادي في تعزيز جهود دمج الطب النفسي في مجال الرعاية الصحية الأولية من خلال نهج متعدد الاختصاصات، يعتمد على التجارب والأبحاث المتعلقة بتطوير علم إطالة العمر التي تقودها مجموعة «بيور هيلث». وأقيم المؤتمر تحت رعاية مكتب فخر الوطن، في إطار التزامهم برعاية العاملين في الخطوط الأمامية.

وعُقدت النسخة الرابعة من المؤتمر تحت عنوان «تعزيز الصحة النفسية: سد الفجوات وكسر الحواجز» تأكيداً على التزام شركة «صحة» بتطوير الفهم حول الصحة النفسية، وتوسيع نطاق الوصول إلى أمراض الصحة النفسية وإزالة الوصمة التي تحيط بها. ويمثل هذا الحدث خطوة مهمة ضمن جهود «صحة» المستمرة لإرساء معايير عالمية جديدة للرعاية في مجال الصحة النفسية.

من جانبها، قالت الدكتورة مها بركات، مدير عام مكتب فخر الوطن: «انطلاقاً من حرص مكتب فخر الوطن على تعزيز الجهود كافة التي تساهم في توفير الرعاية النفسية الأساسية للعاملين في الخطوط الأمامية على المدى البعيد، قام المكتب برعاية هذا المؤتمر، بالتعاون مع (صحة)».

وأوضحت أن «الهدف من رعايتنا لهذا المؤتمر الهام هو مُتابعة ودعم الاحتياجات النفسية والمعنوية والمادية للعاملين في الخطوط الأمامية، مع الارتقاء بجودة الخدمات المُقدّمة لهم، تثميناً لجهودهم المُخلصة في حماية مجتمع الإمارات».

وأكدت الدكتورة بركات أهمية الاهتمام، ومتابعة الحالة النفسية للعاملين في الخطوط الأمامية، وتذليل التحدّيات التي يواجهونها، وتوفير الدعم المُستمر والمُؤثّر لهؤلاء الأبطال الذين يُكرّسون حياتهم لحماية جميع أفراد المجتمع.

ومن جانبها، قالت الدكتورة عائشة الخوري، المدير التنفيذي لقطاع المنشآت الصحية، في دائرة الصحة أبوظبي: «تواصل دائرة الصحة أبوظبي المضي قدماً نحو تحقيق رؤيتها (أبوظبي مجتمع معافى) جسدياً ونفسياً عبر تحفيز التميز في الرعاية الصحية، وتحقيق انسجام بين العلوم والتكنولوجيا وأفضل الممارسات التشغيلية بما يضمن كفاءة واستدامة قطاع الرعاية الصحية، ويرسخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً».

وأضافت: تمثل الصحة النفسية مرادفاً للصحة الجسدية من حيث أهميتها في تعزيز جودة وحياة المجتمعات، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع القطاع الصحي في الإمارة من أجل الارتقاء بإمكاناته وخبراته واستكشاف السبل التوعوية والمبتكرة لتعزيز خدمات الصحية النفسية.

وبدورها، أكدت الدكتورة ناهدة نياز أحمد، المدير الطبي التنفيذي لخدمات «صحة» للصحّة والرفاهية النفسيّة أن «إقامة النسخة الرابعة من مؤتمر أبوظبي للصحة النفسية المتكاملة يعكس التزام (صحة) بتعزيز مكانة الإمارات بصفتها دولة رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة والرفاهية».

وقالت: «يؤكد المؤتمر التزام (صحة) بتقديم خدمات متكاملة في قطاع الرعاية الصحية بما في ذلك خدمات الصحة النفسية. وتتضمن أجندة المؤتمر جلسات متنوعة تناقش تعزيز الصحة النفسية، ومدى تأثيرها على مختلف جوانب حياة الأفراد والمجتمعات، حيث تستضيف الجلسات متحدثين رائدين وخبراء وأكاديميين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، يستعرضون تجاربهم وخبراتهم في قطاع الصحة النفسية».