سعود بن صقر وأولياء العهود والشيوخ يحضرون أفراح القاسمي والنعيمي

رأس الخيمة (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ طالب بن صقر القاسمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ عمر بن طالب القاسمي، إلى كريمة معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما أن ينعما بحياة أسرية سعيدة ملؤها المحبة والألفة والمودة، وأن يرزقهما الله بالذرية الصالحة.

كما حضر الحفل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد بن راشد النعيمي، رئيس الديوان الأميري في عجمان، ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا الثقافي، والمقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وجموع المواطنين والمقيمين في الدولة.