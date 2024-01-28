رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة يتفقد عددا من المساجد قيد الإنشاء

أكد عبدالله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أن الدائرة تقتفي نهج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في رعاية المساجد ودعمها، حيث تقدم كافة التسهيلات والخدمات للمتبرعين وفاعلي الخير في الإمارة لدعم مشاريع بناء المساجد وعمارتها مادياً ومعنوياً.

ونوه إلى أن تميز إمارة الشارقة وتفردها في المساجد التي تنتشر في ربوعها وأرجائها، بفضل الله أولاً ثم اهتمام ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة ومتابعته الحثيثة لمشاريع بناء المساجد مع الدائرة، حيث يولي المساجد جل اهتمامه ومتابعته الشخصية، ويقدم لها الدعم السخي ويخصص لها أفضل الأراضي وأكثرها تميزاً بالإمارة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية تفقد خلالها رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة عدداً من المساجد الجديدة قيد التشييد والبناء في الإمارة، بهدف متابعة سير العمل فيها.

والتقى السبوسي، خلال زيارته الميدانية، بالاستشاريين والمقاولين المشرفين على بناء المساجد واستمع إلى شرح وافٍ حول سير العمل في بناء المساجد، ومراحل الإنجاز، والتاريخ المقرر لاستلام هذه المساجد.

وأوضح أن الدائرة باشرت كافة الإجراءات مع الجهات والدوائر المعنية في الإمارة، وأوعزت إلى المقاولين والاستشاريين للاستعجال في الانتهاء من أعمال تشييد وبناء 30 مسجدا جديدا خلال شهري رجب وشعبان، وتزامناً مع شهر رمضان الفضيل.

وأشار السبوسي إلى أن المساجد الجديدة تتميز بتصاميمها المعمارية المختلفة، واحتوائها على كافة المرافق الخدمية.