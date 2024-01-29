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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
29 يناير 2024 10:02

كشف المركز "لوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 6.5 درجة مئوية في جبل جيس ( رأس الخيمة) الساعة 07:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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