أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز "لوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 6.5 درجة مئوية في جبل جيس ( رأس الخيمة) الساعة 07:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 6.5 درجة مئوية في جبل جيس ( رأس الخيمة) الساعة 07:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning was 6.5 °C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 07:45 UAE Local time. pic.twitter.com/bzzyxcaBDg — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) January 29, 2024