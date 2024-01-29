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سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة خورفكان

سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة خورفكان
29 يناير 2024 14:51

أثنى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان، على جهود مجلس أمناء الجامعة والعاملين بها من هيئات إدارية وتدريسية ساهمت في نمو الجامعة وتطورها من حيث البرامج الأكاديمية لتحقيق رؤيتها ورسالتها، مشيداً سموه بتمسك الجامعة بالسلوك الحميد والعادات والموروث والمحافظة على المكاسب التي حققتها في السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء الجامعة صباح اليوم الاثنين، والذي عقد في مقر الجامعة، وأكد سموه على أهمية تطوير المجتمع من جميع النواحي، والتركيز على الجانب البيئي والمحافظة عليه، مشيراً سموه إلى أن التوجيهات دائماً تصب في توفير مقومات العيش الكريم وحياة صحية خالية من التلوث لكل من يعيش في المجتمع.

وأشاد صاحب السمو رئيس جامعة خورفكان بالتطور العلمي في مدينة خورفكان ومنها البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة، والتي تساهم في الارتقاء بفكر الطلبة ومنتسبي الجامعة مما ينعكس على تطور المجتمع، موجهاً سموه شكره لجامعة الشارقة التي أرست قواعد البرامج التعليمية والتخصصات العلمية المختلفة في الجامعة، حتى تكون جامعة خورفكان مؤسسة أكاديمية وعلمية رائدة في مختلف المجالات.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات المعنية بمختلف الجوانب التعليمية والأكاديمية والإدارية بجامعة خورفكان، واعتمد عدداً من القرارات التي ستسهم في تحقيق تطلعات الجامعة واستمرار تقدمها.

واعتمد المجلس اللوائح الداخلية لجامعة خورفكان، والتي تنظم كافة المجالات الأكاديمية والإدارية والمالية والدراسات العليا والبحث العلمي وغيرها.

 

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كما اعتمد ميزانية جامعة خورفكان المقترحة، وتقارير اللجان التابعة للمجلس وهي اللجنة الأكاديمية، واللجنة المالية، ولجنة الموارد المالية.

واستعرض الاجتماع عدداً من التقارير حول الأداء الأكاديمي للجامعة خلال الفترة السابقة، بجانب الخطط المستقبلية الإدارية والعلمية، التي ستعمل عليها الجامعة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الموضوعة للارتقاء بكافة أركان العملية التعليمية وتطور الأداء الإداري.

وأعرب أعضاء مجلس الأمناء خلال الاجتماع عن تقديرهم وامتنانهم لصاحب السمو رئيس جامعة خورفكان على اهتمام سموه ومتابعته الحثيثة وتوجيهاته التي تعزز من مسيرة تقدم الجامعة.

حضر الاجتماع كل من: المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة، وهنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والدكتور أحمد إبراهيم الشماع، مدير جامعة خورفكان، والدكتور هاشم عبد الله بن سرحان الزعابي، مدير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة، وعيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وفوزية راشد القاضي، مدير بلدية مدينة خورفكان، ومحمد أحمد محمد الشحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور ستيوارت بيرهوب، رئيس علم البيئة الحيوانية في جامعة إكستر.

المصدر: وام
جامعة خورفكان
سلطان القاسمي
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