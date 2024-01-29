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ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة غداً

أبوظبي
29 يناير 2024 18:02

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً على الجزر وبعض المناطق خاصة الغربية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
ستكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س. 
الموج في الخليج العربي مضطرب إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:59 والمد الثاني عند الساعة 05:01 والجزر الأول عند الساعة 09:10 والجزر الثاني عند الساعة 22:09.
في بحر عمان، يكون الموج مضطرباً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 12:12 والمد الثاني عند الساعة 00:42 والجزر الأول عند الساعة 18:09 والجزر الثاني عند الساعة 07:15.

 

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المصدر: وام
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