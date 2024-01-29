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الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية أميركية قرب الحدود الأردنية السورية

شعار وزارة الخارجية
29 يناير 2024 19:42

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية أميركية بالقرب من الحدود الأردنية السورية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها.
 كما جددت الوزارة موقفها الثابت ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.
كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة الولايات المتحدة وشعبها الصديق ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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