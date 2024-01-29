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علوم الدار

«دبي لرعاية النّساء» تُطلع منتسبي «الداخلية» على أفضل الممارسات

الجانبان خلال اللقاء (من المصدر)
30 يناير 2024 01:01

دبي (الاتحاد)

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استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عدداً من المنتسبين من وزارة الداخلية في برنامج تدريبي للاختصاصيين في حماية الطفل لعام 2023، وذلك بهدف إطلاعهم على أفضل الممارسات، بالإضافة إلى تعزيز المهارات والمعرفة في مجال حماية الأطفال وتعريفهم بطرق تحسين الخدمات الإيوائية لضمان بيئةٍ آمنةٍ وصحية للأطفال المحتاجين.
وأعربت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة عن سعادتها بهذا التعاون المثمر بين المؤسسة ووزارة الداخلية، مُشيرةً إلى أن استقبال عدد من منتسبي الوزارة في إطار برنامج تدريبي لاختصاصيي حماية الطفل لعام 2023، يهدف إلى تعزيز مهارات الحماية والرعاية لدى فرق العمل المختصة في ميدان حماية الطفل، وتمكينهم من التفاعل مع تحديات حماية الطفل في المجتمع، مُؤكدةً التزام المؤسسة بتقديم بيئة تعلمٍ مُثلى وفرص تدريب متقدمة للمشاركين، لتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم في خدمة هذا القطاع الحيوي.
وأشارت إلى أهمية هذا التبادل التدريبي بين المؤسسة ومنتسبي وزارة الداخلية، موضحةً أن هذا التعاون يرسخ التفاهم المشترك، ويُسهم في تعزيز الجهود المشتركة لحماية حقوق الأطفال وتوفير البيئة الملائمة لتنميتهم، ويزود الأفراد بمختلف الأدوات والمعارف اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات ذات الصلة، مؤكدةً استعداد المؤسسة تقديم الدعم الكامل للجهات الحكومية والخاصة المعنية بحماية الطفل، والمضي قدماً في توفير خدمات عالية الجودة لتحقيق أهدافها الرامية إلى النهوض بواقع النساء والأطفال في المجتمع.
وشهد البرنامج التدريبي استقبال 3 دفعات من المنتسبين الذين تعرفوا خلال زيارتهم إلى تاريخ المؤسسة ونشأتها والخدمات التي تقدمها، مع التركيز على خدمات حماية ورعاية تأهيل الأطفال من مختلف الفئات، سواء كانوا من ضحايا العنف الأسري أو الاتجار بالبشر أو أصحاب الحالات الإنسانية، كما استعرضت المؤسسة أمام المنتسبين منظومة إدارة الحالة، وكيف يتم التعامل مع الأطفال من قبل فريق متعدد التخصصات، وكيفية تكامل الخدمات النفسية والقانونية والاجتماعية والإيوائية لحماية وتأهيل الأطفال.

مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
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