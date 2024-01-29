شرطة دبي تواصل استقبال المشاركين في «تحدي الإمارات 2024»

دبي (الاتحاد)

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي استقبال الفرق الشرطية التكتيكية ووحدات التدخل السريع، التي تصل إلى إمارة دبي، تمهيداً للمشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2024»، والذي ينطلق في 3 وحتى 7 من فبراير المُقبل في مدينة الروية التدريبية بدبي.

وأكد فريق التنسيق الدولي في اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، أن الفرق التكتيكية تواصل وصولها إلى إمارة دبي في إطار حرصها على المشاركة في النسخة الخامسة من التحدي هذا العام بعد النجاح مُنقطع النظير الذي حققته النسخ الأربع الماضية.

الجدير بالذكر أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يسعى إلى تحقيق الهدف الرامي إلى تعزيز مستوى التنافسية، وضمان استدامة الكفاءة في تأدية مهام الأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها، ومنها عمل الوحدات الخاصة ورفع درجة جاهزيتها لمواجهة التحديات والمخاطر، ويقام سنوياً في مدينة الروية بدبي.

ويسعى التحدي إلى رفع مستوى تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المشاركة، والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المختلفة، ومنها المسابقة التكتيكية، وتحدي الهجوم، ومسابقة إنقاذ ضابط، وتحدي البرج العالي، واجتياز الموانع.