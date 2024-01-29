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وفد ماليزي يطلع على تجربة إدارة طيران شرطة أبوظبي

الوفد الماليزي وكبار الضباط خلال اللقاء (من المصدر)
30 يناير 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلع وفد من الشرطة الماليزية على الممارسات والتقنيات المتطورة في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية ومركز المدينة الآمنة بقطاع شؤون القيادة وجهود المركز وإنجازاته في توظيف الذكاء الاصطناعي بأنظمة البيانات الأمنية والمرورية.
والتقى العميد محمد ضاحي الحميري نائب مدير قطاع العمليات المركزية والعميد طيار سعيد سالم المرر مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي الوفد الضيف برئاسة معالي تاي سري رزارودين بن حسين مفتش عام الشرطة الماليزية وجرى خلال الزيارة بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالعمل الشرطي والأمني.
ورحب العميد مهندس طارق مطر الحساني نائب مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات بالوفد خلال زيارته لمركز المدينة الآمنة مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التعاون المشترك ضمن الشراكة الاستراتيجية وتم إجراء مقارنة معيارية لأفضل الممارسات والخدمات في مجال الذكاء الاصطناعي.

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