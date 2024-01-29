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وكيل «قضاء أبوظبي» يقف على سبل رعاية وتأهيل النزلاء

يوسف العبري خلال زيارته التفقدية للمنشآت العقابية والإصلاحية في أبوظبي (من المصدر)
30 يناير 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذ المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، زيارة تفقدية ميدانية موسعة للمنشآت العقابية والإصلاحية في إمارة أبوظبي، للاطلاع على إجراءات وسير العمل، والوقوف عن قرب على مستوى الخدمات المقدمة وسبل الرعاية والتأهيل والإصلاح للنزلاء، بهدف تحقيق إعادة اندماجهم في المجتمع عقب تنفيذ فترة العقوبة المقضي بها طبقاً للأحكام القضائية.
وتعد هذه الزيارة الأولى لوكيل دائرة القضاء إلى المنشآت العقابية والإصلاحية، عقب نقل اختصاصات إدارة تلك المنشآت إلى دائرة القضاء، ابتداءً من 1 يناير 2024، وفق القانون الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بشأن المنشآت العقابية والإصلاحية في الإمارة.
وعقد المستشار يوسف العبري، اجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات في المنشآت العقابية والإصلاحية، والذي تضمن مناقشة جميع الأمور المتعلقة بآلية العمل والتوجهات الاستراتيجية والخطط المستقبلية لتطوير الأداء والارتقاء بالجودة لتحقيق التكامل في منظومة الخدمات وفق أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء.
وأكد خلال الاجتماع، أهمية تضافر الجهود لمواصلة التحديث وتطبيق أفضل الممارسات، بما يتماشى مع اهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حاكم إمارة أبوظبي، لهذه الخطوة التطويرية، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل على استدامة العمليات واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل. كما تفقد وكيل دائرة القضاء، المرافق الحيوية والورش المهنية والفنية داخل أروقة المؤسسات العقابية والإصلاحية، إذ تعرف إلى المتطلبات والمستلزمات الضرورية اللازمة لتنفيذ حزمة متطورة من البرامج التأهيلية وفق أرقى الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة، وذلك بما يعود بالنفع على النزلاء وإعدادهم كأفراد صالحين يؤدون دورهم بفعالية في المجتمع.
واستمع إلى آراء وانطباعات النزلاء عن خدمات الرعاية والتأهيل والورش التدريبية والتعليمية ودورها في إكسابهم مهارات عملية جديدة وإتقان مهن حرفية تسهم في سهولة اندماجهم في المجتمع ومواصلة حياتهم بشكل لائق بعد انتهاء مدة العقوبة، فضلاً عن الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية والمحاضرات التثقيفية والتوعوية.

دائرة القضاء
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دائرة القضاء في أبوظبي
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