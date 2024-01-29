45 مليون راكب استخدموا وسائل النقل في الشارقة

الشارقة (وام)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة أن إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل في الإمارة خلال عام 2023 بلغ 44 مليوناً و750 ألفاً و477 راكباً من بينهم 32 مليوناً و768 ألفاً و656 استخدموا مركبات الأجرة و11 مليوناً و932 ألفاً و880 راكباً استخدموا أسطول حافلات النقل، فيما بلغ عدد مستخدمي النقل البحري خلال 6 أشهر 48 ألفاً و941 راكباً.

كما بلغ إجمالي عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال خلال العام الماضي 616 ألفاً و312 مكالمة، في حين بلغ عدد الاتصالات الواردة لمركز الاتصال لطلب الخدمات 381 ألفاً و863. جاء ذلك خلال جلسة حوارية جمعت ممثلي وسائل الإعلام مع مسؤولي هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة نظمها نادي الشارقة للصحافة .

وأكد المهندس يوسف العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، تبني «الهيئة» لأفضل الاستراتيجيات وأساليب التواصل وتوظيف أحدث التقنيات لمواكبة التطورات السريعة في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، لافتاً إلى أن «الهيئة» جعلت من مواقع التواصل الاجتماعي بوابات معلوماتية محدثة باستمرار ومفتوحة بينها وبين مختلف وسائل الإعلام من أجل ضمان وصول أخبار وتطورات ونظام الطرق والمواصلات في الشارقة إلى الجمهور بأسرع وقت.

وأوضح أن «الهيئة» تحرص على العمل وفق استراتيجية واضحة ونهج مدروس لاستمرارية تطوير وتحسين الطرق الداخلية التي تحظى جميعها باهتمام «الهيئة»، لضمان تعزيز منظومة الطرق بالإمارة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، مشيراً إلى تبني «الهيئة» نهج التطور والابتكار بالعمل المشترك مع مختلف الدوائر والجهات ذات الصلة.

من جانبه، أكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة حرص المكتب على بناء ومد جسور التواصل بين جهات ودوائر إمارة الشارقة ومختلف وسائل الإعلام في دولة الإمارات، بما يدعم جهود إمارة الشارقة في التطوير المستمر لخدماتها، مشيداً بالتعاون المثمر مع هيئة الطرق والمواصلات، وشفافية الحوار لنقل معلوماتها بدقة.