تعاون بين جامعة خليفة و«تمور البركة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومصنع تمور البركة، الشركة الرائدة في تعبئة التمور ومعالجتها بالإمارات، إبرام اتفاقية للتعاون لدعم أنشطة البحث والتطوير والمشروعات الصناعية، من خلال التركيز على خلاصة زيت نوى التمر والمجالات المتعلقة به، حيث ستساهم الشراكة بين الجانبين على تعزيز الاستفادة من الابتكارات البحثية والعلمية الرائدة التي تُجريها جامعة خليفة، بالإضافة إلى الحضور الذي يتمتع به المصنع في إحداث نقلة نوعية في صناعة التمور بالإمارات.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور السير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة، ويوسف سليم، مدير عام مصنع تمور البركة على مذكرة تفاهم بين الجانبين في الحرم الرئيس بجامعة خليفة بحضور حميد الشمري، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة وأعضاء الهيئة الإدارية في الجامعة.

وقال الدكتور السير جون أورايلي: «يمثل التعاون بين جامعة خليفة ومصنع تمور البركة خطوة هامة إلى الأمام في التأكيد على التزامنا بالحلول المستدامة والمُبتَكَرَة في صناعة التمور، كما نهدف إلى تشجيع الابتكار، وإحداث تأثير إيجابي في المجال، وبحث إمكانية إيجاد طرق جديدة للمساهمة في تحقيق النمو المستدام بالإمارات، من خلال الجمع بين الخبرات البحثية التي تمتلكها جامعة خليفة وسجل الإنجازات الذي يمتلكه مصنع تمور البركة».

من جهته، قال يوسف سليم، المدير العام لمصنع تمور البركة: «تُعد هذه الشراكة مع جامعة خليفة خطوة رائدة لشركة تمور البركة، تدمج البحث الأكاديمي مع التطبيق الصناعي، حيث إننا نهدف من خلالها إلى تطوير عملية استخلاص زيت نوى التمر، وجعلها أكثر كفاءة واستدامة، وبالتالي فتح أسواق وتطبيقات جديدة لهذا المورد الثمين، كما أننا متحمسون لرؤية ثمار هذا التعاون، الذي سيعود بالنفع على دولة الإمارات وصناعة التمور العالمية أيضاً.

يعالج مصنع تمور البركة ما يزيد على 85.000 طن من التمور ومنتجاتها سنوياً، أي ما يعادل نصف محصول التمر المحلي في الإمارات تقريباً، ليساهم بذلك في نمو قطاع الأغذية والزراعة بالدولة. يدعم المصنع أيضاً الجهود العالمية الرامية إلى إزالة الكربون باستخدام أكثر من 6500 لوح شمسي في منشأته المستدامة موازنًا بذلك 3000 طن من الانبعاثات الضارة سنوياً.

ومن جهة أخرى، قطع فريق بجامعة خليفة خطوات كبيرة في مشروع بحثي آخر. حيث طور أعضاء الفريق أقطابًا كهربائية تتيح طريقة مستدامة لغرض التعافي المستدام وإعادة استخدام الأيونات الفلزية المتوفرة في مياه الصرف الناجمة عن صناعة التعدين، من خلال المزج بين الكربون المُستَحَث المشتَق من نوى التمر ومركب يحتوي على النيتروجين يُسمَّى البوليانيلين. وتوظف هذه العملية التقنية المُبتَكَرَة المعروفة باسم إزالة الأيونات بالسعة. يُذكر أن جامعة خليفة قد أحرزت تقدماً هائلاً في إنتاج الأقطاب الكهربائية والعوامل الحفَّازة باستخدام الكربون المُستَحَث المشتَق من نوى التمر، وتُعد هذه الأقطاب ضرورية في عملية تحويل الزيت الحيوي إلى وقود مفيد ومنتجات أخرى ذات قيمة مُضافة، كما يُظهِر هذا البحث المُبتَكَر إمكانية تحويل المخلفات إلى موارد قيِّمة، وبالتالي يُسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة.