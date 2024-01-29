جامعة الشارقة تنظم المؤتمر الإماراتي الألماني للطب

الشارقة (وام)

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، تنظم الجامعة يومي 5 و6 فبراير المقبل «المؤتمر الإماراتي الألماني العاشر للطب وطب الأسنان والصيدلة»، وذلك بمقر مجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية في جامعة الشارقة وفرعها في مدينة الذيد، وبالتعاون مع كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة فيها، وجامعة لوبيك والمستشفى الأكاديمية في جامعة هامبورج بألمانيا، وهيئة الشارقة الصحية، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

ويقدم المؤتمر في نسخته العاشرة أكثر من 100 محاضرة علمية، بجانب العديد من ورش العمل العملية وعروضاً وحلقات نقاشية مفتوحة، موزعة على 5 محاور هي: العلوم الطبية التطبيقية، والعلوم الطبية السريرية، وعلوم طب الأسنان، والعلوم الصيدلانية، والذكاء الاصطناعي.

ويناقش محور العلوم الطبية التطبيقية موضوعات حول السرطان والالتهابات من خلال ثلاث جلسات تتضمن 12 محاضرة، بجانب عرض 13 ملصقاً علمياً، فيما يتناول محور العلوم الطبية السريرية موضوع سرطانات الجهاز الهضمي والمسالك البولية من خلال 13 محاضرة علمية وورشتي عمل وعدد من الملصقات العلمية.