جامعة الإمارات تدعم الجهود البحثية الوطنية في الطاقة النظيفة

العين (الاتحاد)

تُركّز جامعة الإمارات العربية المتحدة، على الطاقة النظيفة، حيث خصصت الجامعة الطاقة كمحور استراتيجي بحثي ضمن خطتها للبحث والابتكار (2023-2026)، كما تعمل الجامعة على توفير المُمكّنات الأساسية لتحقيق المستهدفات ذات الصلة بالطاقة النظيفة.

وأكد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات، أن جامعة الإمارات تُعزّز من مكانتها وسمعتها البحثية، من خلال البحث العلمي الرصين الذي يساهم في تطوير العلوم والمعارف، وإيجاد الحلول العلمية للتحديات البحثية ذات الصلة بالطاقة النظيفة، حيث يُعتبر توفّر الطاقة النظيفة الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو جزء من خطة الجامعة في تعزيز المساهمة في هذه الأهداف.

وأوضح الدكتور أحمد مراد أن من مُستهدفات الجامعة تحقيق إنتاج علمي وبحثي في المواضيع ذات الأولوية الوطنية والاستراتيجية، من خلال نشر النتائج البحثية في أفضل المجلات العالمية حسب بيانات سكوبس.

وقد نشر أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة 891 ورقة بحثية حسب بيانات سكوبس، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى يناير 2024، بينما بلغ عدد الاقتباسات لهذه الأوراق البحثية 10.262 وهو ما يعادل 11.5 اقتباس لكل ورقة بحثية.

وتُقدّر نسبة الإنتاج البحثي ذي الصلة بالطاقة النظيفة 8.1% من مجموع الإنتاج البحثي للجامعة في كل التخصصات للفترة من 2018 - يناير 2024.