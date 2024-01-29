الثلاثاء 30 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة الإمارات تدعم الجهود البحثية الوطنية في الطاقة النظيفة

جامعة الإمارات العربية المتحدة
30 يناير 2024 01:03

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
حمدان بن زايد: التزام الإمارات ثابت بتعزيز التعليم البيئي وتبادل المعرفة والابتكار

تُركّز جامعة الإمارات العربية المتحدة، على الطاقة النظيفة، حيث خصصت الجامعة الطاقة كمحور استراتيجي بحثي ضمن خطتها للبحث والابتكار (2023-2026)، كما تعمل الجامعة على توفير المُمكّنات الأساسية لتحقيق المستهدفات ذات الصلة بالطاقة النظيفة.
وأكد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات، أن جامعة الإمارات تُعزّز من مكانتها وسمعتها البحثية، من خلال البحث العلمي الرصين الذي يساهم في تطوير العلوم والمعارف، وإيجاد الحلول العلمية للتحديات البحثية ذات الصلة بالطاقة النظيفة، حيث يُعتبر توفّر الطاقة النظيفة الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو جزء من خطة الجامعة في تعزيز المساهمة في هذه الأهداف.
وأوضح الدكتور أحمد مراد أن من مُستهدفات الجامعة تحقيق إنتاج علمي وبحثي في المواضيع ذات الأولوية الوطنية والاستراتيجية، من خلال نشر النتائج البحثية في أفضل المجلات العالمية حسب بيانات سكوبس.
وقد نشر أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة 891 ورقة بحثية حسب بيانات سكوبس، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى يناير 2024، بينما بلغ عدد الاقتباسات لهذه الأوراق البحثية 10.262 وهو ما يعادل 11.5 اقتباس لكل ورقة بحثية.
وتُقدّر نسبة الإنتاج البحثي ذي الصلة بالطاقة النظيفة 8.1% من مجموع الإنتاج البحثي للجامعة في كل التخصصات للفترة من 2018 - يناير 2024.

جامعة الإمارات
الإمارات
الطاقة النظيفة
الطاقة المتجددة
آخر الأخبار
«الطاقة والبنية التحتية» تُعلن جداول الأوزان والأبعاد للمركبات الثقيلة بالدولة
علوم الدار
«الطاقة والبنية التحتية» تُعلن جداول الأوزان والأبعاد للمركبات الثقيلة بالدولة
اليوم 15:23
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
اليوم 15:00
3 ميداليات لـ «قوى أبوظبي» في كأس الاتحاد
الرياضة
3 ميداليات لـ «قوى أبوظبي» في كأس الاتحاد
اليوم 15:00
5 مشاريع عقارية وقفية جديدة في دبي بقيمة 33 مليون درهم خلال 2023
علوم الدار
5 مشاريع عقارية وقفية جديدة في دبي بقيمة 33 مليون درهم خلال 2023
اليوم 14:55
مهرجان «الشارقة للشعر النبطي» ينطلق الاثنين المقبل
التعليم والمعرفة
مهرجان «الشارقة للشعر النبطي» ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 14:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©