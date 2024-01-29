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علوم الدار

المدارس الحكومية تبدأ تطبيق «الاختبارات التكوينية» للفصل الثاني

المدارس الحكومية تبدأ تطبيق «الاختبارات التكوينية» للفصل الثاني
30 يناير 2024 01:06

دينا جوني (دبي) 

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تطبّق المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم الاختبارات التكوينية للفصل الثاني للعام الدراسي 2023-2024. وتستهدف الاختبارات التي بدأت في 24 يناير الجاري وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، الطلبة من الصف الخامس إلى الثاني عشر.
وتضمنت الموجهات العامة للتقييم التكويني التي اعتمدتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن الاختبار القصير يطبق ثلاث مرات منفصلة على مدار الفصل الدراسي الثاني، على أن تكون مدة كل اختبار قصير 30 دقيقة، ويتكون الاختبار الواحد من 10 مفردات موضوعية، ويرصد المعلم 20 درجة لكل اختبار، ويدون المعلم الدرجات كافة للأنشطة الكتابية والاختبارات القصيرة في سجله، وترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل من 100 عبر جمع درجات الطالب الخمس في التقييم التكويني، على أن يحتسب لكل اختبار 20 درجة. 
وتضم إجراءات التقييم التكويني للفصل الثاني ثلاثة اختبارات قصيرة، ونشاطين كتابيين، وعلى المعلم إعداد التقييم الذي يضم في مكوناته النشاطات الكتابية والاختبارات القصيرة. 
أما مفردات الاختبارات، فتكون قصيرة وموضوعية، وتشمل الاختيار من متعدد مع إجابة صحيحة واحدة، ما يعرف بـ «اختيار محدد»، وفق برنامج «سويفت أسس»، وغيرها من أنواع الأسئلة. 
ويوفر برنامج «سويفت» خيارات عدة للمفردات الموضوعية، مثل «إجابة قصيرة، توصيل، إعادة ترتيب، ملء فراغ»، ويحدد المعلم اليوم والوقت الأنسب للتطبيق خلال الأسبوع المقرر، على أن يطبق النشاط الكتابي مرتين خلال الفصل الدراسي الثاني. وبإمكان المعلم الاختيار من أنشطة كتاب الطالب أو دليل الطالب التفاعلي أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسباً، على أن يرصد المعلم 20 درجة لكل نشاط.
وبحسب النماذج المعتمدة لجداول الاختبارات التكوينية في بعض المدارس، استهل طلبة الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم، الاختبارات بمادة الدراسات الاجتماعية يوم 24 يناير الجاري، ثم التربية الإسلامية يوم 25 منه، وأدى الطلبة أمس الاثنين الاختبار في مادة الرياضيات.
ومن المقرر أن يؤدي الطلبة الاختبار في مادة اللغة العربية اليوم 30 يناير الجاري، على أن يتقدموا لاختبار اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء 31 منه، ثم العلوم الصحية يوم الخميس في الأول من فبراير المقبل، على أن يخضع طلبة الثاني عشر المسار العام لاختبار «الكيمياء أو الأحياء» يوم الجمعة 2 فبراير، فيما يؤدي طلبة الثاني عشر المسار المتقدم الاختبار في مادة الكيمياء في اليوم ذاته.

المدارس الحكومية
الإمارات
المدارس الخاصة
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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