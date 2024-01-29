وزير التربية يدعو الطلبة المبتعثين ليكونوا خير سفراء لوطنهم

أبوظبي (الاتحاد)

قام معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم بجولة موسعة، شملت عدداً من المؤسسات والهيئات التعليمية المعنية بتطوير قطاع التعليم في المملكة المتحدة، وذلك على هامش مشاركة معاليه في فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم (BETT) الذي عقد خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير.

وأكد معالي الدكتور الفلاسي، أن تحقيق التطوير المنشود في قطاع التعليم وبناء أجيال تمتلك المعرفة، وتتحلى بالمهارات المتقدمة يتطلب مد جسور التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والعالمي لتبادل التجارب والخبرات، وبحث سبل عقد شراكات بناءة ترتقي بمختلف مفاصل العملية التعليمية.

وقال معاليه: «حرصنا خلال اللقاءات على استعراض جهود دولة الإمارات لتحقيق تطوير شامل ومستدام يشمل جوانب النظام التعليمي كافة، والتزامنا بدعم وتشجيع البحث العلمي والابتكار، من خلال عقد شراكات استراتيجية، وإطلاق مبادرات رائدة تُركز على تزويد الطلبة بعلوم المستقبل».

وشملت جولة معاليه كلاً من وزارة التعليم في المملكة المتحدة، وكلية لندن للتصميم والهندسة، ومؤسسة بيكر ديرينغ التعليمية، ومعهد التدريب المهني والتعليم الفني، ومكتب المعايير في التعليم وخدمات الأطفال والمهارات. كما التقى معالي الدكتور الفلاسي، خلال زيارته العاصمة البريطانية، مجموعة من الطلبة الإماراتيين المبتعثين إلى مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة لمتابعة دراستهم العليا. واطلع معاليه، خلال اللقاء، على أوضاع الطلبة ومسيرتهم الأكاديمية، وتعرف على قصصهم الملهمة خلال تجربة الابتعاث. ودعا معاليه الطلبة المبتعثين لأن يكونوا خير سفراء لوطنهم في الخارج، وأن يقدموا للعالم نموذجاً مشرفاً عن دولة الإمارات وشعبها المتعلم والمثقف والواعي، وحثهم على الاستفادة من تجربة الابتعاث، باعتبارها رحلة معرفية ستساهم في تطوير حصيلتهم الأكاديمية ومهاراتهم العملية ليكونوا على أهبة الاستعداد لخدمة وطنهم بعد التخرج في مختلف المواقع، بناء على تخصصاتهم. وأكد معاليه أن وزارة التربية والتعليم حريصة على توفير الإمكانات كافة، وتقديم كامل الدعم للطلبة المبتعثين طوال فترة دراستهم خارج الدولة.

ويبلغ عدد الطلبة الإماراتيين المبتعثين إلى المملكة المتحدة 308 طلاب يتوزعون على مختلف الدرجات العلمية، ويدرسون في أفضل الجامعات المصنفة عالمية في العديد من التخصصات، مثل الطب والجراحة، والهندسة، وإدارة الأعمال والعلوم المالية، وعلوم الفيزياء والفيزياء الفلكية.