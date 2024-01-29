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علوم الدار

«تقنية الوطني» تطلع على «التشريعية والرقابية»

«تقنية الوطني» تطلع على «التشريعية والرقابية»
30 يناير 2024 01:01

دبي (الاتحاد)

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اطلعت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، على عرض الأمانة العامة حول اختصاصات اللجنة التشريعية والرقابية والجهات ذات الارتباط بعملها ضمن برنامج «إثراء». حضر الاجتماع أعضاء اللجنة  كل من: عائشة إبراهيم أحمد المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتضمن عرض الأمانة العامة، الاختصاصات التشريعية والرقابية ذات الارتباط بعمل اللجنة، واستراتيجيات ومشروعات الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية التي تتوافق مع الخطة الرقابية للجنة، إضافة إلى موجز عن رؤية الإمارات وأجندتها الوطنية والأهداف والبرامج في القطاعات التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة الحكومية.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
نضال محمد الطنيجي
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