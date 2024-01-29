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«صحية الوطني» تناقش السلامة الغذائية

«صحية الوطني» تناقش السلامة الغذائية
30 يناير 2024 01:01

دبي (الاتحاد)

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ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي، رئيس اللجنة، موضوع سياسة الحكومة في شأن السلامة الغذائية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، ومحمد حسن الظهوري، وناعمة عبدالله الشرهان، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة في شأن السلامة الغذائية وفق محوري: التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، وسياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية.
كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على عرض الأمانة العامة المقدم ضمن برنامج إثراء، حول الاختصاصات التشريعية والرقابية ذات الارتباط بعمل اللجنة، والاستراتيجيات والمشاريع والأجندة الوطنية للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية ذات الاختصاص، إضافة إلى أبرز المفاهيم التشريعية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.​

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
محمد أحمد اليماحي
لجنة الشؤون الصحية والبيئية
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