«شؤون الوطني» تنظم زيارات تعريفية

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، زيارة توعية لوفود من وزارة التغيّر المناخي والبيئة، والاتحاد النسائي العام، وجامعة زايد، لحضور فعاليات الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وتأتي تنظيم زيارة الوفد الذي يضمّ 60 شخصاً في إطار برنامج زيارات التوعية والتعريف المستمرة التي تنظمها الوزارة إلى المجلس تحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى أفراد المجتمع، وتعريفهم من قرب على التجربة البرلمانية، وسعياً منها للارتقاء بمسيرة التنمية السياسية المتطورة في الدولة، وتخصصات المجلس الوطني الاتحادي والمهام والأدوار التي يقوم بها في مناقشة القضايا التي تهم أفراد المجتمع.

وتخللت الزيارة تنظيم جولة ميدانية لمتحف المجلس الوطني الاتحادي اطلع خلالها الوفد على أقسامه المختلفة وما يحتويه من مقتنيات، كما تعرف على آليات ممارسة المجلس لصلاحياته الدستورية.