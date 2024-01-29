شراكة بين «أبوظبي للتقاعد» ومستشفى ريم

أبوظبي (الاتحاد)

وقع صندوق أبوظبي للتقاعد اتفاقية تعاون مع مستشفى ريم في أبوظبي، لتَقديم مجموعة من خدمات الرعاية الصحية المتميزة للمتقاعدين والمستحقين المسجّلين لدى الصندوق وأسرهم.

وقَّع الاتفاقية خلف عبد الله رحمة الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، وزيد السكسك، رئيس مجلس إدارة مستشفى ريم.

وتُمكن الاتفاقية المتقاعدين والمستحقين وأسرهم من الحصول على تخفيضات حصرية دائمة بقيمة (25%) على الخدمات العلاجية والفحوص الطبية التي لا يشملها التأمين الصحي.

وأكد خلف عبدالله رحمة الحمادي، حرص الصندوق على عقد الشراكات مع المؤسَّسات الرائدة الناجحة والمتَميزة في الدولة في مجال الخدمات الطبية، وذلك لتوسيع نطاق المزايا والمنافع الاجتماعية للمتقاعدين والمستحقين المسجَّلين لدى الصندوق .

وقال زيد السكسك، رئيس مجلس إدارة مستشفى ريم: «نلتزم في مستشفى ريم بتقديم خدمات طبية عالية الجودة والمستوى، وتوفير رعاية طبية متعددة التخصصات باستخدام أحدث التقنيات، وفي إطار الاتفاقية المبرمة مع الصندوق سنعمل على منح الأولوية لمتعاملي الصندوق من المتقاعدين والمستحقين، بما يَضمن حصولهم على خدمات مميزة تتماشى مع جهود إمارة أبوظبي، وسعيها لتَوفير الخدمات الصحية للمواطنين وفقاً لأعلى المعايير العالمية».