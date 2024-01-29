«إيواء» يناقش النهج الشمولي في التوعية

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن مشاركته كراعٍ ذهبي في فعاليات مؤتمر أبوظبي الرابع للصحة النفسية المتكاملة الذي تنظمه دائرة الصحة - أبوظبي، استعرض مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، نموذجه الشامل في التوعية والتثقيف، كما قدّم عدداً من الأنشطة التفاعلية ومنصة للتعريف بخدماته وصلاحياته في تأهيل وتمكين ضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى بناء العلاقات المهنية والشراكات.

وتحدثت الدكتورة أمينة بن حماد، خبير تثقيف مجتمعي في «إيواء»، خلال مشاركتها في جلسات المؤتمر، عن حرص المركز على تقديم التوعية والتثقيف على مستويات عدة مختلفة، وتنويع رسائله للجمهور عبر القنوات والمنصات المختلفة، بما يساهم في علاج الوصمة الاجتماعية المتعلقة بالصحة النفسية ويعزز استقبال ضحايا العنف والاتجار بالبشر للحصول على الدعم اللازم من جهات القطاع الاجتماعي المختلفة.

وتطرقت إلى برامج التوعية التي قدمها المركز مؤخراً وكيف ترتبط بسد الثغرات، وتضمن النهج الشمولي في مسار التنمية المجتمعية، ومنها مبادرة «سفراء إيواء»، وحملة «قل لا للاتجار بالبشر»، والتفعيلات المختلفة في الأيام العالمية المرتبطة بحقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان بشكل عام، وعقد الاجتماعات المستمر مع السفارات، والعمل المشترك مع جهات إنفاذ القانون والشركاء الاستراتيجيين من شتى القطاعات.

وأفادت بأن حملة «قل لا للاتجار بالبشر»، التي أطلقها المركز مؤخراً عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي (@ewaa.abudhabi)، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر العام الماضي، المقام تحت شعار «فلنصل لجميع ضحايا الاتجار بالبشر ولا نترك أحداً خلف الركب»، قد حققت نجاحاً ملحوظاً. وقد وصلت جهود المركز التوعوية حول الاتجار بالبشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب تقارير المركز لهذا العام، إلى المستخدمين، بما يقدّر بأكثر من 51 مليون مرة. وأكدت أن جهود المركز في التوعية تتم على مستوى الأفراد، والشراكات والعلاقات، والمجتمع المحيط، والمجتمع الأوسع.

وتكون توعية الأفراد من خلال تحليل البيانات والمعلومات حول الحالات التي استقبلها المركز وتوعية العاملين في الأماكن التي تستقبل الضحايا المحتملين، كالمستشفيات وصالونات التجميل وغيرها، بالعلامات التحذيرية. بينما يعمل المركز باستمرار على تعزيز التعاون وتوسيع شبكة علاقاته وشراكاته لترسيخ العمل المشترك. وفيما يتعلق بالمجتمع المحيط، يقدم المركز المحتوى التوعوي عن حقوق الأفراد وسبل الإبلاغ، ويعرّف بالخدمات المتوفرة، سواء نفسية أو اجتماعية أو قانونية أو غيرها، ويلتزم بتبسيط اللغة والتنويع، بحسب الفئات المستخدمة واستخدام الصور التوضيحية. وعلى مستوى المجتمع الأوسع، يراعي المركز العوامل الثقافية والاجتماعي والاقتصادية، ويلتزم بالمعاهدات والعمل مع المجتمع الدولي.

ويقدم مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء خدمات شاملة لحالات الاتجار بالبشر وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بما في ذلك الإبلاغ، والتأهيل الاجتماعي والنفسي، والاستشارات، والدعم القانوني، فضلاً عن الخط الساخن (800 7283) 800 SAVE الذي يعمل على مدار الساعة. ويحرص المركز على نشر الوعي من خلال المبادرات والبرامج المجتمعية، كما يساهم في البحوث، ووضع السياسات التي ترمي إلى مناهضة الاتجار بالبشر.