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علوم الدار

مذكرة تفاهم بين «أنور قرقاش الدبلوماسية» و«الإمارات المركزي»

محمد الظاهري وإيهاب العامري خلال التوقيع (من المصدر)
30 يناير 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بهدف تعزيز التعاون في المجالات البحثية وتبادل المعرفة والخبرات، والبرامج التدريبية التي من شأنها تدريب وتأهيل كوادر المصرف في المجال الدبلوماسي.
وقع الاتفاقية الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وإيهاب أنيس العامري، رئيس إدارة الموارد البشرية في المصرف المركزي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
الإمارات
مصرف الإمارات المركزي
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