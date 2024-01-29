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سيف بن زايد يحضر لقاءً ودياً لمتقاعدي القوات المسلحة ووزارة الداخلية

سيف بن زايد خلال اللقاء بحضور نهيان بن مبارك وفيصل بن سلطان القاسمي (وام)
30 يناير 2024 01:06

أبوظبي (وام)

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حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، اللقاء الودي الذي أُقيم للمتقاعدين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وذلك بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وقد أُقيم اللقاء بدعوة من الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، في قلعة الجاهلي بالعين.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن الحرص على التواصل بين المتقاعدين وتكريمهم؛ تقديراً للخدمات التي قدموها للوطن أثناء خدمتهم، وما يقدمونه من استشارات وخدمات متواصلة، ومشاركة في العمل التطوعي والمجتمعي، والاستعانة بخبراتهم في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.
وأعرب الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي عن شكره وتقديره للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على تشريفه هذا اللقاء المميز، ليكون مكاناً للتواصل الاجتماعي، يُجدد فيه اللقاء والتآخي بين رفقاء العمل، وتُستحضر ذكريات طيبة لسنوات من العطاء والخدمة العامة، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع، وداعياً المولى أن يمد الحضور بالصحة والسلامة لمواصلة المساهمة في العطاء المستدام برؤية القيادة الرشيدة.

سيف بن زايد
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القوات المسلحة الإماراتية
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نهيان بن مبارك
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