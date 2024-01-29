قدمتها «بيئة أبوظبي».. 4 مبادرات تعليمية بيئية تستهدف النشء

هالة الخياط (أبوظبى)

أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي مستجدات أربع مبادرات تعليمية بيئية تستهدف الشباب والأطفال، باعتبارهم محفزين للتغيير، ولديهم إرادة قوية لمعالجة تحديات المناخ، والقدرة على إحداث التغيير.

وأوضحت «الهيئة» أن برنامج الماراثون البيئي الرقمي سجل حتى الآن انضمام 1.8 مليون طالب من شتى أنحاء الدولة، حيث يستهدف الطلبة من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف السادس، ويمتاز بوجود تدريبات وأنشطة تعليمية ممتعة.

ويعتبر الماراثون البيئي أحد البرامج السنوية لهيئة البيئة في أبوظبي، ويعزز البرنامج المهارات اللغوية والبيئية والتوعية حول النباتات والحيوانات المحلية والقضايا البيئية المحلية بطريقة يمكن للجميع الوصول إليها. وتم إدراج البرنامج الرقمي بلغة «برايل»، ليتيح الفرصة أمام المكفوفين ليكونوا جزءاً من البرنامج.

وعرضت «الهيئة» تفاصيل مبادرتي المدارس المستدامة التي تحفز طلاب المدارس على استكشاف البيئة وتعلم العديد من الطرق والوسائل المبتكرة لتقليل بصمتهم البيئية، إلى جانب مبادرة الجامعات المستدامة، التي تدرب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عبر الكليات والجامعات المشاركة لتقليل البصمة الكربونية، علماً بأن عدد الجامعات المشاركة في المبادرة وصل إلى 26 جامعة. وتم تعريف المشاركين في المؤتمر العالمي الثاني عشر للتربية البيئية على آلية عمل منصة التعليم الإلكتروني الخضراء، والتي تقدم حالياً 65 نموذجاً تعليمياً، حيث تهدف المنصة إلى زيادة المعرفة والوعي بالبيئة، من خلال التركيز على البيئة المحلية بالإمارة، وطرق الحفاظ عليها، وتمكين الأفراد من اتخاذ خيارات مستنيرة واعية بالبيئة في حياتهم اليومية.

وأوضحت عائشة المزروعي، محلل الشباب والمجتمع في هيئة البيئة بأبوظبي، أن أهم محاور المؤتمر تتمثل في توعية الشباب بمشكلة التغير المناخي والغذاء وفقدان التنوع البيولوجي، حيث يستضيف المؤتمر الشباب، ومن خلال جناح هيئة البيئة سيتم تعريف الشباب بالآليات التي من خلالها يمكن أن يكون لهم دور في إحداث التغير في المجتمع، وتحقيق الاستدامة البيئية والتعامل مع تحديات المناخ.

ويستهدف الماراثون البيئي، المتوافر أيضاً بطريقة «برايل»، الطلبة من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف السادس، ويمتاز بوجود تدريبات وأنشطة تعليمية ممتعة.