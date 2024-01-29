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«صحة دبي» تستعرض منظومة «إجادة Ai»

«صحة دبي» تستعرض منظومة «إجادة Ai»
30 يناير 2024 01:02

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة الصحة بدبي أن نظام «إجادة Ai»، الذي يُعد من أحدث النظم عالمياً، في رصد وتحليل وتقييم جودة خدمات الرعاية الصحية، قد حقق نتائج مذهلة، على مستوى منظومة الوقاية الاستباقية من الأمراض ومضاعفاتها، التي تديرها الهيئة ضمن منهجية وسياسة جودة الحياة التي تنفذها.
وتفصيلاً أفاد صالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي في الهيئة، بأن نظام «إجادة Ai»، المعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، نجح في تحديد مرضى السكري الأكثر عرضة لمضاعفات ومخاطر المرض، كما نجح أيضاً في تحديد الأشخاص الأكثر قرباً للإصابة بمرض السكري.
وقال، إن محصلة توظيف الهيئة لنظام «إجادة Ai»، بالغة الأهمية، حيث أتاحت هذه المحصلة الفرصة كاملة لرفع مستوى جودة الحياة، وتحسين مستويات الرعاية الصحية، وذلك من خلال الخطوات الوقائية الاستباقية، التي تتخذها الهيئة لحماية مرضى السكري من أي تدهور محتمل في صحتهم، وحماية الأشخاص القريبين من السكري من الإصابة بالمرض.
وأضاف الهاشمي: لقد وصلت تكلفة علاج مرضى السكري ممن يرتبطون بوثائق تأمين صحي في دبي، لأكثر من 2 مليار درهم، وأنه وفي ضوء الخطوات الوقائية الاستباقية، سيكون بمقدور الهيئة خفض العبء المادي سواء العبء المخصص لعلاج مرضى السكري، أو المتوقع للقريبين من الإصابة، وذلك بنسبة تتراوح بين (25-30%). وهنا تظهر قوة «إجادة Ai» وقيمة تبني هيئة الصحة بدبي مثل هذا النظام فائق المستوى.
وأوضح أن نظام «إجادة Ai»، متكامل العمليات والإجراءات من الرصد إلى التحليل والتقييم والمتابعة، وأن الهيئة حرصت على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأمراض المزمنة الحرجة، مثل: (مرض السكري، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والربو) وغيرها، وعليه يتم تحديد الأفراد المعرضين للخطر، وتشخيص المضاعفات المحتملة، والخطوة الاستباقية لدرء المضاعفات وأي خطر، وذلك من خلال برامج طبية تخصصية متطورة تنفذها إدارة حماية الصحة العامة في الهيئة.

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