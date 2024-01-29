تعاون لتطبيق تقنيات «بلوك تشين» في الرعاية الصحية بابوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الصحة في أبوظبي مذكرة تفاهم جمعتها بشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، التي تتولى إدارة منصة تبادل المعلومات الصحية في أبوظبي «ملفي»، وشركة «إم إس دي» الرائدة عالمياً في مجال الصناعات الدوائية، الرائدة في مجال الأدوية الحيوية، لاستكشاف إمكانات تقنية «بلوك تشين» في الرعاية الصحية في المنطقة.

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل الدائرة وكريم شاهين، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، وأشرف ملاك، المدير الإداري لشركة إم إس دي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، حيث ستشهد تعاون الجهات الثلاث لتقييم إمكانات “بلوك تشين” من خلال استخدام المنصة الحيادية لرابطة “فارما ليجر”، وهي مؤسسة غير ربحية، بهدف تقييم هذه التكنولوجيا وإطار العمل لدعم إمارة أبوظبي في تحقيق رؤيتها في مجال منظومة الرعاية الصحية. وستُقدم “إم إس دي” دوراً محورياً في توفير الخبرات والأفكار ذات الصلة وتطبيقها في مختلف المجالات والأسواق.

وقالت الدكتورة الغيثي “تأتي الشراكة التي تجمع بين دائرة الصحة في أبوظبي وشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية وشركة إم إس دي ترسيخاً لالتزامنا بالعمل جنباً إلى جنب مع شركاء استراتيجيين في قطاع الرعاية الصحية، من أجل رسم ملامح مستقبل واعد يستند إلى تكنولوجيا الرعاية الصحية. وتُعزز مثل هذه الشراكات الجهود التي تبذلها الدائرة من أجل توظيف أحدث التقنيات لتعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتحسين نتائج الرعاية الصحية المقدمة لهم، وبالتالي ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية وحاضنة للابتكار في علوم الحياة”.

من جهته، قال كريم شاهين، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية: “يُعد تعزيز أمن البيانات وتتبع الموارد من أبرز مجالات التركيز لتطبيق مثل هذه التقنيات في أبوظبي، حيث يسعدنا التعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي و شركة إم إس دي، لتكون شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية المحرك الذي يقود الجوانب التقنية لهذه الشراكة بما في ذلك تقييم إمكانات تكنولوجيا بلوك تشين في الإمارة”.

وقال أشرف ملاك، المدير العام لشركة إم إس دي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: “ستقدم إم إس دي خبراتها الاستراتيجية والواسعة في تطبيق تقنية بلوك تشين في قطاع الرعاية الصحية في مختلف المجالات والأسواق، حيث ندرك الإمكانات الهائلة لهذه التقنية في إحداث ثورة في الرعاية الصحية وأمن البيانات، مجددين التزامنا بتقديم الرؤى الاستراتيجية والمعرفة والتوصيات لتعزيز استخدام التقنية في منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي”.