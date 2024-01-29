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علوم الدار

سفير الإمارات يلتقي وزيرة خارجية الأرجنتين

سعيد القمزي خلال لقائه وزيرة الخارجية الأرجنتينية (وام)
30 يناير 2024 01:03

بيونس آيرس (وام)

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التقى سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين، معالي ديانا إيلينا موندينو وزيرة الخارجية والتجارة الدولية والعبادة الأرجنتينية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة بوينس آيرس.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد السفير القمزي حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في كافة المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين. من جانبها، أكدت معالي ديانا إيلينا موندينو أن الأرجنتين حريصة على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات، بما يحقق مصالح وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

سفير الإمارات
الأرجنتين
الإمارات
سعيد القمزي
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