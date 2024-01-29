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علوم الدار

وزير خارجية كولومبيا يستقبل سفير الدولة

وزير الخارجية خلال لقاء السفير (وام)
30 يناير 2024 01:04

بوغوتا (وام)

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استقبل معالي ألفارو لييفا دوران، وزير العلاقات الخارجية الكولومبي، سالم راشد العويس سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للدولة لدى كولومبيا. وأثنى معاليه على الجهود التي بذلها السفير خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة. من جهته، تقدم السفير العويس بالشكر لجميع الجهات الحكومية في جمهورية كولومبيا على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

كولومبيا
الإمارات
سفير الإمارات
سالم العويس
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