حاكم الشارقة يلتقي وفد جامعة إكستر البريطانية

الشارقة (الاتحاد)

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان، أمس، وفداً من جامعة إكستر البريطانية، برئاسة الدكتورة ليزا روبرتس رئيسة الجامعة، وذلك في مقر جامعة خورفكان.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالوفد، مشيداً بالعلاقات المتميزة والتعاون الكبير في العديد من المجالات العلمية والتعليمية بين جامعة إكستر وإمارة الشارقة.

واطلع سموه على تصاميم مركز الأبحاث البحرية الذي سيتم إنشاؤه بالتعاون مع جامعة إكستر، الذي سيضم أحدث التقنيات والمختبرات والمرافق التعليمية المتطورة في المجال البحري، بما يخدم الطلبة. وتبادل سموه ورئيسة جامعة إكستر الهدايا والدروع التذكارية، ملتقطاً سموه الصور الجماعية، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد.