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«الشارقة الخيرية» تشيد 1246 مسجداً خلال 2023

«الشارقة الخيرية» تشيد 1246 مسجداً خلال 2023
30 يناير 2024 01:04

الشارقة (وام) 

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تكفلت جمعية الشارقة الخيرية ببناء 1246 مسجداً داخل وخارج الدولة العام الماضي، ضمن مشاريعها الإنشائية بتكلفة مالية بلغت أكثر من 97 مليون درهم.
وتنفذ الجمعية مشروع «بناء المساجد» في عدد كبير من الدول والبلدان التي تشملها أعمال الجمعية حول العالم، بالتنسيق مع مكاتب الجمعية الإقليمية والجهات المختصة في تلك الدول.
وقال محمد عبدالرحمن آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي بجمعية الشارقة الخيرية: إن مشروع بناء المساجد من أعظم مشاريع الخير التي تفتح الباب أمام المحسنين للمشاركة والمساهمة الجزئية أو الكلية في تشييد بيوت يُذكر فيها اسم الله، حيث يأتي هذا المشروع لتلبية الرغبة الكبيرة والمتزايدة لدى المحسنين في التبرع لهذا المشروع.

الإمارات
جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة
الشارقة الخيرية
تشييد المساجد
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