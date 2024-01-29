8 ملايين درهم إنفاق «بيت الخير» لرعاية الأيتام

دبي (الاتحاد)

أعلنت «بيت الخير» عن إنفاق 8.031.349 درهم، لرعاية 1084 يتيماً مواطناً، ينتمون إلى 405 أسر خلال العام 2023، حيث وضعت الجمعية كفالة الأيتام ورعايتهم في صلب مشاريعها، وأطلقت العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى توفير الرعاية والدعم للأيتام المواطنين، ممن فقدوا آباءهم ولم يبلغوا سن الرشد، فتابعت تعليمهم، وكرّمت المتفوقين منهم، ونظّمت لهم العديد من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية لإسعادهم والارتقاء بمواهبهم وملكاتهم.

وأكّدت إدارة «بيت الخير» أن الجمعية تنفق على إسعاد الأيتام سنوياً ما يزيد على مليون درهم، وقد خصصت صندوقاً خاصاً لتمويل أنشطة ترفيه وتثقيف الأيتام المسجلين لديها، ويدخل ضمن ذلك الرحلات الترفيهية والتثقيفية والدينية، وحفلات تكريم الأيتام المتفوقين، وتقديم الهدايا العينية والنقدية لهم في المناسبات والأعياد، وتنظيم الدورات والورش الخاصة بالارتقاء بمواهب الأيتام وملكاتهم.