الإحسان الخيرية ودبي الخيرية توسعان العمل بـ«الحصالات الذكية»

عجمان (وام)

وقعت جمعية الإحسان الخيرية في عجمان اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية «دبي الخيرية»؛ بهدف إيجاد آليات تبرع حديثة عبر حصالات ذكية، تمتاز بكونها أكثر أمناً وسهولة، وتوفر للمحسنين طريقة مبسطة لتقديم الدعم للمشروعات الخيرية المختلفة.

حضر توقيع الاتفاقية في مقر جمعية الإحسان الخيرية الشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، والشيخ راشد بن محمد بن علي بن راشد النعيمي المدير العام.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعها، عن «الإحسان» الشيخ راشد بن محمد بن علي بن راشد النعيمي، وعن «دبي الخيرية» المهندس عادل عبيد السويدي، عضو مجلس الإدارة، أمين الصندوق.. توفير «دبي الخيرية» حصالات ذكية لـ«الإحسان» يتم تحقيق الاستفادة منها للطرفين؛ حيث تتيح التبرع، عبر مجموعة واسعة من الخصائص التقنية، كما أنها تغني عن الطرق التقليدية السابقة التي تستنفد الوقت والجهد.